Pajares: la nieve, mejor reposada

¿A quien madruga Dios le ayuda? Parece que en Valgrande-Pajares, el dicho no funciona. Los usuarios que acudieron ayer a la apertura del complejo lenense, el último en ponerse en marcha esta temporada en la Cordillera, aplaudieron la decisión de dejar "reposar" la nieve para garantizar una buena calidad: "Nunca había visto las pistas tan bien como hoy", reconoció José Álvarez Tamargo, un esquiador que madrugó para llegar temprano a la estación de Valgrande desde Las Regueras. La gran novedad que marca el paso esta temporada es el cierre del telesilla Cuitu Negru. Los deportistas que fueron ayer a Pajares, en general, no lo echaron de menos. No hubo colas en la primera jornada y las pistas estuvieron desahogadas.

"Parece que he pactado con el diablo", bromeó el director de la estación de Valgrande-Pajares, Javier Martínez, cuando vio que no había ni una sola nube en el cielo. El de ayer era un gran estreno también para él, su primer día de temporada como director tras relevar a Felipe Pertierra en el cargo. El sol calentaba las pistas, aunque no todo fueron buenas noticias con la meteorología. Los responsables del complejo habían anunciado la apertura de cerca de catorce kilómetros de dominio esquiable, oferta que hubiera situado a Valgrande-Pajares a la cabeza en la Cordillera. Pero, finalmente, se abrieron 5,4 kilómetros de pistas por las intensas heladas de la noche: "Lo primero tiene que ser la seguridad de nuestros esquiadores", afirmó Javier Martínez, tras un paseo por las pistas para comprobar su estado al mediodía.

Cara y cruz del hielo. Esas heladas que obligaron a reducir la oferta, también dejaron la nieve en otras zonas de la estación con una calidad inmejorable. "La verdad es que está genial, no esperaba que estuviera tan bien", afirmó José Álvarez Tamargo. También se llevaron una grata sorpresa el esquiador Fernando Huerta, de Grao, que destacó que "el martes subía a Fuentes y llovía. Está genial así, abrir a principios de semana en Pajares hubiera sido un error". "Así pudieron encender los cañones y dejar las pistas muy bien pisadas, es un acierto", añadió junto a Miguel Fernández, de Pravia.

"Ganas de nieve". Es el "hashtag" que se ha popularizado en las redes sociales cuando el que "habla" es un esquiador y fue la sentencia más repetida ayer, en la estación de Valgrande. Tantas "ganas de nieve" que los primeros de Pajares madrugaron mucho y, al mediodía, tuvieron que sentarse a descansar.

La cafetería ha sido, durante los últimos años, el eje central de la estación. En el entorno se encuentra la taquilla y, hasta este invierno, el remonte de Cuitu Negru. Este telesilla ya no funciona y, a pesar de los peores presagios, esta novedad no empañó el inicio de la temporada. Víctor Nistal y Verónica Ardura se calzaron los esquíes cerca de la cafetería e iniciaron su jornada en la nieve: "Yo llevo tres años retirada, así que no sé cómo me irá hoy", bromeó ella. Según Nistal, "el cierre del Cuitu Negru no nos afecta porque nosotros vamos a las pistas verdes por el momento. Además, no vemos ningún problema en la estación, se está bien hoy aquí". Lo mismo piensa Álvarez Tamargo que, tras más de un lustro esquiando en Pajares, reconoce que "siempre usé el de Brañillín porque es un poco más rápido y me resultaba más cómodo".

Así que, unos metros más abajo de la cafetería, en el telesilla del Brañillín la jornada también transcurrió tranquila. No hubo colas y el remonte funcionó a la perfección. Algunos, como Benjamín Blas, un experimentado esquiador que acude a Valgrande-Pajares desde hace décadas, sí tienen aún reservas sobre el cierre del remonte: "La pérdida de Cuitu Negru ha sido una pérdida grande. Esperemos que repercuta lo mínimo en la temporada", afirmó el esquiador.

Previsión fin de semana

La vista está ahora puesta en el fin de semana, el primero de esquí de la temporada. Fuentes de Invierno tiene previsto ampliar el dominio esquiable: desde los 5,4 kilómetros de los últimos días a los más de 6 kilómetros que espera ofertar hoy. Y Pajares también variará su oferta, en función de las heladas que cubran la estación. Todo apunta a que, durante el fin de semana, estarán abiertos 7,7 kilómetros. La oferta total en la región, por tanto, superará los catorce kilómetros.

Y la meteorología también se ha puesto, al fin, de parte de los esquiadores. Para hoy se esperan cielos totalmente despejados, viento en calma y temperaturas frías. Antes de iniciar el viaje a la nieve, como siempre, se recomienda visitar las páginas webs oficiales de las estaciones de Fuentes y Pajares, que ofrecen partes actualizados.