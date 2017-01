Langreo destinará 472.171 euros a ayudas de emergencia social

El Ayuntamiento de Langreo ha aprobado el reglamento para la concesión de ayudas económicas de emergencia social, que desde ayer ha sido sometido a información pública. Si en los próximos 30 días hábiles no se presentan reclamaciones el acuerdo, que se tomó en el último pleno, se elevará a definitivo.

El Consistorio destina en el presupuesto de este ejercicio una partida de 332.171 euros a las ayudas de emergencia social y alojamiento y 140.000 euros a apoyo a la intervención (dentro de las que se reservan 28.000 euros a familias con menores). Todas estas ayudas están incluidas en el convenio de colaboración suscrito entre el Principado y el Ayuntamiento para el desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales.

El reglamento refleja que para ser beneficiarios de estas ayudas, es necesario que los solicitantes estén empadronados y residan en el concejo de Langreo. Estas prestaciones se pueden solicitar a lo largo de todo el año siempre que exista partida presupuestaria para este concepto. Dentro de estas ayudas existen las de emergencia, que pueden ser ordinarias o extraordinarias, y las llamadas de "primer nivel de infancia". Las ordinarias se destinan a la cobertura de necesidades básicas (alimentación y artículos de higiene) y a gastos ordinarios de alquiler o hipoteca y suministros básicos de la vivienda habitual (comunidad, luz, agua y gas).

Las ayudas extraordinarias harán frente a "situaciones graves de necesidad que no puedan ser atendidas por otros recursos en ese momento por su urgencia, y como consecuencia de hechos imprevistos, a los que no se pueda hacer frente". También se concederán prestaciones destinadas a familias con menores que estén incluidas en proyectos de intervención técnica que requieran el apoyo específico de un educador u otro profesional de servicios sociales. Estas ayudas son incompatibles con cualquier prestación pública que le corresponda al beneficiario para la misma finalidad.