La plantilla de Mieres Tubos desconoce si hay reuniones para vender la factoría

La vida, desgraciadamente, sigue igual en la empresa Mieres Tubos. La plantilla afirmó ayer que no tiene "constancia alguna" de las negociaciones y la venta de la compañía a un grupo inversor. Según los trabajadores, no saben si hay reuniones "ni por parte de la actual propiedad ni de ningún organismo oficial", y no pueden confirmar "si la venta se ha llevado a cabo". Amenazan además con más movilizaciones.

Hace unos días, los empleados de Mieres Tubos retomaron las protestas por los impagos (pagas de noviembre, diciembre y extra). La plantilla asegura que "seguimos teniendo un futuro incierto, ya que no disponemos de ningún tipo de comunicación con los actuales propietarios". Éstos, según denuncia el comité de empresa de la compañía, "siguen incumpliendo reiteradamente los compromisos adquiridos con los trabajadores" cuando se retomó la actividad en la empresa, a mediados del pasado mes de diciembre.

"No hay compromiso de pago de los salarios adeudados", añadieron desde el comité de empresa, unos incumplimientos que "llevan a la plantilla a una situación insostenible, tanto anímica como económicamente, poniendo en riesgo la estabilidad personal y familiar" de los trabajadores. De este modo, la plantilla exige a los propietarios de Mieres Tubos que "cumplan inmediatamente los compromisos adquiridos". En caso contrario "procederemos a iniciar un calendario de movilizaciones", con lo que retomarían las protestas.