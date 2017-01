Hunosa considera "injustificado" el encierro sindical es sus oficinas

Los responsables de Hunosa consideran "injustificada" la protesta que, desde ayer, protagonizan representantes del SOMA-FITAG-UGT y CC OO en la sede central de la empresa, en Oviedo. Los sindicalistas permanecen encerrados por las subidas de las prejubilaciones y los traslados de trabajadores del pozo María Luisa. "Hunosa siempre se ha atenido al contenido de los acuerdos firmados con las centrales sindicales", indicaron.

Sobre la actualización de las prejubilaciones, desde Hunosa indicaron que "la empresa nunca se ha planteado otra cosa que aplicar estrictamente los incrementos de las prejubilaciones pactados en cada ERE". En lo referente a los traslados del pozo María Luisa, los responsables de la hullera aseguraron que Hunosa "acordó su plan de empresa 2013-2018 con las organizaciones sindicales, incluyendo este plan el cese de la extracción de carbón en el pozo María Luisa" y que la firma estatal "garantiza la continuidad laboral en la empresa de todos los trabajadores de su plantilla del pozo María Luisa, según se establece en los acuerdos firmados con los sindicatos, adscribiendo este personal a los pozos que permanecen abiertos".

No obstante, los representantes de la hullera esgrimieron que "la organización del trabajo y de la plantilla corresponde a los responsables de los centros a los que son adscritos los trabajadores y no a algunos dirigentes sindicales que quieren apropiarse, en sus propias palabras, de algo que denominan arquitectura de plantilla. La verdadera razón de la movilización es la reclamación de mejoras económicas vinculadas a los traslados; la dirección de la empresa ha demostrado su firme voluntad de acuerdo negociando los traslados durante los últimos meses, por lo que considera injustificadas las actitudes exaltadas de algún dirigente sindical que no contribuye en nada a la consecución de acuerdos e incluso pone en riesgo la necesaria adecuación de los procesos productivos".

Por último, desde Hunosa apuntaron que la firma "está volcada en generar actividades nuevas que garanticen el futuro de la empresa y confía en que las organizaciones sindicales trabajen en la misma línea".