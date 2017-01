El PP propone que el recinto de Santullano acoja una feria deportiva

El diputado del PP Pedro de Rueda acudió ayer por la mañana hasta Mieres para respaldar a la agrupación local en su propuesta para crear una feria del deporte. De Rueda, que es portavoz de Turismo en la Junta General del Principado, aseguró que la iniciativa busca dinamizar la economía local y darle un uso al recinto de Santullano, que se encuentra infrautilizado.

La propuesta, como destacó el presidente del PP de Mieres, José Manuel Rodríguez, plantea dos iniciativas que bien podría desarrollarse por separado o de forma conjunta. Por un lado se realizaría una feria de la "segunda juventud y el deporte base". El término de "segunda juventud" fue acuñado por el popular haciendo hincapié en lo envejecida que está la población de Mieres; sobre el deporte base, Rodríguez apuntó que "está muy popularizado en la comarca y hay que potenciarlo". La segunda iniciativa sería "Mierextrem", dedicada a los deportes de riesgo o extremos. El máximo responsable del PP en Mieres también quiso señalar que esta propuesta será la primera de otras muchas que realizarán en las próximas semanas. Estas peticiones irán en la misma línea que la actual, plantear actividades para el recinto ferial de Santullano.

La iniciativa tomará forma a través de una moción que será presentada en el próximo Pleno de Mieres. Los populares esperan contar con más suerte que la última vez que llevaron al pleno una propuesta de feria, "que cayó en el olvido". En aquella ocasión, como apuntó el presidente del PP, pretendían desarrollar una ecoferia. "Al año siguiente, Langreo lanzó una feria de la energía que fue todo un éxito". José Manuel Rodríguez aseguró que, en la actualidad, "no hay ninguna feria similar en Asturias" y descartó querer competir con la feria de la Nieve y la Montaña (Nevaria) que se desarrolla en Moreda (Aller). "Nosotros no nos centraremos en la nieve, aunque no quita para que no pueda haber algún estand sobre este deporte", subrayó. La iniciativa también tendrá en cuenta a los establecimientos de deporte de la comarca, así como a la hostelería y restauración que, según el popular, serán de los más beneficiados por la puesta en marcha de esta feria.

También dio cuenta el popular de la extinta feria de la industria y la minería de Mieres y del compromiso del alcalde, Aníbal Vázquez, de retomar iniciativas similares una vez que mejorase la situación económica del Ayuntamiento. "Comenzar por la feria del deporte podría ser un buen inicio para darle uso al recinto ferial", subrayó.