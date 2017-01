Laviana costeará el transporte de cinco usuarios del centro de integración de Pando

El Ayuntamiento de Laviana facilitará el transporte de cinco usuarios del centro de apoyo a la integración de Pando que no podían desplazarse hasta el equipamiento. La medida fue aprobada tras una enmienda presupuestaria presentada por IU. "Tras muchos años pidiendo este servicio por parte de las familias, Izquierda Unida Laviana consigue que se lleve a cabo, a través de una enmienda. Hablamos de un aumento en una partida de 9.500 euros para dos taxis que den cobertura a los 5 niños que no disponían de transporte para bajar de sus pueblos. Era una propuesta importante para nosotros porque no se puede permitir que 5 niños no tengan transporte escolar", aseguró Leticia Gil portavoz del grupo de IU.

Gil expresó que "estamos contentos por haberlo conseguido, ya que era una lucha con la que llevábamos años y sobre todo por haber ayudado a estas familias". Por el momento no hay una fecha definida para que empiece a funcionar el servicio, aunque los trámites están en marcha, indicaron desde IU.

Por otra parte, la coalición de izquierdas registró dos mociones orientadas a la exención del IBI en hórreos y paneras, y a la eliminación de las tuberías de fibrocemento "ya que tienen efectos nocivos para la salud, y por esas tuberías transcurre el agua potable que llega a los vecinos".

"Se realizó una votación de una propuesta del Alcalde de retirarlas para llevarlas a comisión y el grupo municipal de IU perdió la votación, ya que el PP y FAC se unieron a la propuesta del alcalde", lamentó Gil, que aseguró no entender la razón de que no se debatieran las dos mociones, "que son de gran importancia para el concejo y sobre todo para los vecinos, ya que estamos hablando de su salud y de su dinero". Y añadió: "Nos parecen temas serios que han sido tumbados con la ayuda de la derecha, parece que la pinza del Gobierno central llega a nivel municipal".

Gil demandó el "derecho a explicarse como concejal ya que la mayoría de las veces el Alcalde no nos deja ni terminar nuestras intervenciones.

Estamos en el segundo concejo asturiano con más tasa de paro, con más de un 40%, por detrás de San Martín y parece que al señor alcalde no le preocupan los temas relevantes que afectan a su concejo".