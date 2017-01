Un catálogo identificará los símbolos franquistas para su retirada

El Ayuntamiento de Mieres elaborará un catálogo de los símbolos franquistas del concejo para posteriormente proceder a su eliminación. La moción presentada por el grupo del PSOE, que además reclama al Principado que agilice las ayudas para continuar con la señalización de fosas e insta al Gobierno central a recuperar la oficina de atención a las víctimas, recibió el apoyo de IU de Somos. El PP votó en contra.

Gloria Muñoz, portavoz socialista, señaló que "queremos que se hagan los estudios necesarios para poder cumplir la ley, y que se retomen las subvenciones para continuar con la localización de fosas y con la exhumación de las víctimas". El concejal de Memoria Histórica, Faustino Zapico, apuntó a la conmemoración, hoy, del día de la Memoria "que se celebra en toda Europa por la liberación del campo de concentración de Auswitch, y en España no se hace, estamos en el país de la desmemoria". Zapico reconoció que Mieres, aunque tiene un listado de esos elementos franquistas, no tiene un catálogo como tal y anunció su respaldo a la moción. Lo mismo hizo Somos, cuyo concejal Coté Fernández Piñeiro, recordó que Podemos ya impulsó una iniciativa similar en la Junta, y aseguró que hasta ahora, los trabajos por la memoria se han financiado por activistas y no por las administraciones".

Beatriz Llaneza, del PP, justificó su rechazo a la moción en "no ser cómplices de la reapertura de heridas octogenarias" y apuntó que hay que referirse "a todas las víctimas, no solo a una parte".