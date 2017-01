El Principado negociará con Madrid obras de los nuevos fondos por 175 millones

El Principado negociará con el Gobierno central proyectos de los nuevos fondos mineros por valor de unos 175 millones de euros. Una propuesta un tanto ambiciosa, teniendo en cuenta que los fondos, correspondientes al plan 2013-2018 están dotados con 250 millones de euros para todo el país. La intención del Ejecutivo autonómico es negociar los fondos durante la reunión convocada para el martes entre el titular regional de Industria, Francisco Blanco, y el ministro de Energía Álvaro Nadal. Un encuentro, desvelado ayer tras las críticas de IU, donde también se tratará el desbloqueo de la regasificadora de Gijón, uno de los proyectos estrella de la administración socialista en Asturias.

Blanco explicó ayer que su intención es avanzar en la tramitación de estos fondos, cuyo convenio marco aún no se ha firmado con Asturias, a pesar de que Castilla y León ya los suscribió el pasado mes de octubre. "Tras recibir los proyectos de los ayuntamientos, remitimos la lista al Gobierno central y mostramos nuestra intención de firmar el convenio marco, pero aún no nos han contestado", argumentó el Consejero. Eso sí, el admitió tener sus reservas respecto al convenio, ya que no hay una territorialidad en el reparto -la aportación es global, sin diferenciar entre comunidades autónomas-, ni tampoco se especifican los criterios para seleccionar los proyectos. "No tiene sentido, y así se lo transmitimos, pero no nos hicieron caso", subrayó. Aún así, el Principado trasladó su intención de firmar el convenio marco, "aunque aún no nos han contestado".

El Consejero de Industria también hizo hincapié en la dotación propuesta por el Gobierno, 250 millones de euros, "que no sabemos de dónde pretenden sacarlos, ya que no están presupuestados, así que igual los acabamos perdiendo, pero no por nuestra pasividad, sino por la suya". Con estas palabras, Francisco Blanco también hizo referencia a las denuncias vertidas un día atrás por IU y más concretamente por el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, que criticaba la "pasividad" del Principado.

El regidor de Mieres denunció que Castilla y León se había adelantado en el Principado en la tramitación de estos fondos, mientras que desconocían qué había pasado con los proyectos presentados por los ayuntamientos asturianos. "Nosotros ya enviamos los listados el pasado mes de julio para agilizar la tramitación. Lo que ocurre con Castilla y León son sólo fuegos de artificio", remarcó. Tampoco obvió las críticas de Vázquez. Vázquez anunció que de forma previa a la reunión con el ministro habían cerrado un encuentro, que tendrá lugar mañana, con la Asociación de las Comarcas Mineras (Acom), para preparar la negociación en Madrid. "El alcalde ya sabía que íbamos a tratar este asunto, no entiendo sus críticas", resaltó.

Las iniciativas

Entre los 175 millones de euros que el Principado pedirá de los nuevos fondos mineros se encuentran proyectos encabezados por el propio Gobierno regional, como aseguró ayer Blanco. Junto a estas iniciativas se encuentran las de los ayuntamientos mineros. En el caso de Nalón y Caudal, los consistorios presentaron proyectos por valor de 78 millones de euros. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran un plan de recuperación de fachadas en Mieres, la mejora de carreteras de titularidad municipal en Morcín, actuaciones de saneamiento en Aller, el polígono de Villallana en Lena, actuaciones en parques empresariales de Langreo, la ampliación del centro pozo Entrego en San Martín del Rey Aurelio, proyectos de iluminación en Laviana, la recuperación de majadas en Caso o actuaciones en las zonas ganaderas del concejo de Sobrescobio.