IU exige al Principado el listado de obras de los nuevos fondos mineros

Gaspar Llamazares, portavoz parlamentario de IU en la Junta General, ha alertado hoy de que el Gobierno asturiano llega tarde y mal a la recuperación de los proyectos de reactivación de las comarcas mineras. El Principado ha trasladado al Ejecutivo central un listado de setenta proyectos correspondientes a los nuevos fondos mineros. A juicio del portavoz de IU, "después de un largo periodo de bloqueo e incumplimiento con las comarcas mineras por parte del Gobierno Central, en la recuperación de estos fondos ha tenido fundamentalmente un papel de liderazgo la comunidad de Castilla y León, que ha logrado no solo una serie de proyectos sino unos proyectos compartidos entre la comunidad autónoma y las corporaciones locales".

I

U presentará una interpelación urgente en la Junta General para que el "Gobierno regional diga qué ha propuesto al Gobierno central de las medidas presentadas por parte de los municipios y qué piensa hacer para que esas medidas cuenten no solo con el consenso municipal sino con el consenso político y social en Asturias".



Para el dirigente de IU "llama la atención que el Gobierno de Asturias llega tarde y mal a estos proyectos y a la cofinanciación por parte del Gobierno Central. El Principado llega parte y mal porque hace cuatro meses que ya lo ha hecho el Gobierno de Castilla y León, y tarde y mal porque ha sido incapaz de articular un acuerdo con los municipios y los agentes sociales para la reactivación de las comarcas mineras", asegura Llamazares. Estas circunstancias hacen que, probablemente, el Gobierno del Principado tenga "menos fuerza ante el Gobierno central no solo a consecuencia del diferente signo político sino también como consecuencia del proceso mal hecho y hecho de forma tardía", indica el diputado de IU.



La coalición de izquierdas emplazó IU al Gobierno asturiano a que exija al Ejecutivo central la recuperación de los fondos mineros y que llegue a un consenso con los ayuntamientos y los agentes sociales las prioridades para las comarcas mineras. Según Llamazares "éstas no pueden ser otras que las prioridades económicas y empresariales, la reactivación económica y la recuperación de sus infraestructuras y medio ambiente. Creemos que es ahí donde hay que hacer hincapié y es lo que exigimos al Gobierno", aseguró el portavoz de IU en el Parlamento asturiano.