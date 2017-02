La Junta abre la puerta a permitir el uso lúdico en los embalses de Redes

Todos los grupos parlamentarios de la Junta General excepto Podemos votaron a favor del inicio de la tramitación de una modificación normativa que permita el uso lúdico, deportivo y turístico de los embalses de Redes. El PSOE, la formación que gobierna en Asturias y en los dos concejos en los que se ubican los pantanos, se sumó a la propuesta presentada por el PP para iniciar el proceso que lleve a un cambio de la ley de declaración del parque natural aunque dejó patente que "habrá que despejar varios interrogantes". La formación morada fue la única que emitió un voto diferente, la abstención, a un proceso que abre la puerta al uso lúdico y deportivo en los embalses del espacio protegido.

Sin embargo, el camino que se emprende no será corto ya que ante la iniciativa presentada por el PP, que apuesta por incluir en el documento la autorización de la navegación en los embalses de Tanes y Rioseco, el resto de formaciones coincidieron en la necesidad de más concreción, un estudio riguroso o una delimitación clara de ese uso. Durante la tramitación de esta modificación de la ley, aseguró el diputado socialista Marcelino Marcos, "se escuchará a los expertos, que nos dirán si es adecuado o no y esto influirá en la posición de nuestro grupo parlamentario". En el debate se tiene que plantear, aseguró, "si la navegabilidad en estos pantanos pone en entredicho la calidad del agua y eso nos preocupa" dado que de ellos se abastece el área central de la región, señaló Marcos. El PSOE considera además que el embalse de Rioseco no reúne las condiciones para ese aprovechamiento deportivo. "Si se despejan esas dudas con rigor nos sumaremos", indicó el parlamentario socialista.

Minutos antes de su intervención, el diputado popular Rafael Alonso pidió "un cambio de posición del Gobierno regional" después de "reiteradas negativas". La autorización del uso lúdico y deportivo en los embalses de Tanes y Rioseco es, señaló, "una necesidad y una larga reivindicación de los vecinos de la comarca del Nalón". Su aplicación permitiría "revitalizar el valle y crear empleo", añadió. Alonso aseguró que se habla de fijar población "pero se impide que se desarrollen medidas demandadas por los habitantes". Aludió también al contrasentido de que esa agua en la zona central no sólo se utiliza para el consumo sino que también tiene un destino recreativo mientras que este uso está prohibido "en la zona de donde sale".

Podemos justificó su abstención por "las dudas que genera el texto". La parlamentaria Paula Valero afirmó que las "demandas vecinales que piden el uso lúdico de los pantanos son dignas de ser valoradas pero con un estudio serio". "Es difícil que Rioseco pueda ser navegable", aseveró. IU tildó de necesaria "una modificación" aunque cree que habrá que incorporar matizaciones al texto del PP. Desde Foro se aseguró que existe una "demanda social clara" y se comprometió a realizar aportaciones al no estar conforme con la "frase incorporada a calzador" para modificar la ley. Ciudadanos cree que esta medida sería posible sólo en Tanes.