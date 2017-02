Thyssenkrupp y PMG recibirán 90.000 euros del Idepa para nuevos productos

Thyssenkrupp, PMG, KPS o Hunosa son algunas de las grandes empresas asentadas en las comarcas mineras, pero su ubicación no es el único factor que tienen en común, también coinciden en la importancia que conceden a apostar por la innovación y el desarrollo como garantía de futuro. Con este objetivo dan cuenta de que, además de producir, también es necesario innovar. Hace unos días, el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa) resolvió sus ayudas para la ejecución de proyectos de I+D en la región, un a convocatoria a que las citadas compañías presentaron sus iniciativas. No todas corrieron igual suerte, aunque eso no fue motivo para cesar en su empeño por innovar.

PMG Asturias Powder Metal, asentada en Mieres, es proveedor de componentes de automóvil a buena parte de los gigantes del sector, entre ellos compañías multinacionales como General Motors, Toyota o Nissan. En esta última convocatoria ha conseguido una subvención de casi 76.000 euros para la investigación de un nuevo tratamiento "capaz de proporcionar valores mínimos de rugosidad en manguitos desplazables pulvimetalúrgicos", como señala la resolución de las ayudas. Néstor Martínez, gerente de la factoría, recalcó que "llevamos veinte años en las Cuencas y el modelo no habría sido exitoso si no hubiéramos crecido, en la actualidad estamos en un proceso de inversión bastante importante y la organización de nuestra empresa está orientada al futuro, en el que cobra especial relevancia la innovación y el desarrollo".

De hecho, y como explica el gerente, "nuestra orientación hacia el I+D es bastante alta, le destinamos un presupuesto anual de 1,3 millones de euros, teniendo en cuenta que nuestra facturación es de unos 45 millones, la innovación supone un 3% de esta facturación". También destacó que "es el propio mercado el que te lleva a apostar por la innovación, en nuestro caso, estamos dedicados en un 100% al mercado del automóvil, éste te exige nuevas soluciones constantemente". En cuanto a las ayudas del Idepa, Martínez agradece este soporte asegurando que "nos hace estar muy orgullosos de lo que hacemos" y da cuenta de que "hay un montón de empresas en Asturias que también apuestan por innovar, además de producir".

Orientación similar es la que tienen en Thyssenkrupp, que en Mieres cuenta con dos factorías, Thyssenkrupp Norte y Airport Systems. La primera dedicada a pasarelas y escaleras mecánicas, principalmente, mientras que la segunda desarrolla "finger" para aeropuertos, las pasarelas que permiten acceder al avión desde la puerta de embarque.

Thyssenkrupp Norte también salió beneficiado de las citadas ayudas del Idepa con una subvención de casi 13.000 euros para el estudio de viabilidad de "los sistemas de proyección como alternativas al uso de plantillas físicas en procesos de fabricación industrial". También habían presentado otro proyecto a la convocatoria, pero no tuvo la misma suerte al haberse agotado la cuantía máxima autorizada para financiar las ayudas. Al igual que PMG, Thyssenkrupp considera la innovación como "crucial, porque atender a nuestros clientes internos y externos sólo es posible siendo flexibles con nuestras soluciones y servicios, y esto sólo se puede basar en la innovación y en el compromiso de los equipos". Desde la firma se destaca que "el hecho de haber desarrollado seis familias completas de escaleras y pasillos rodantes es una clara confirmación de nuestra apuesta". También recalcan la presencia de Thyssenkrupp Elevator Innovation Center, ubicado en Gijón, dedicado precisamente a la investigación y donde se han generado ya cerca de sesenta familias de patentes, con innovaciones reconocidas a nivel mundial. Thssenkrupp invirtió en innovación durante el pasado año fiscal 778 millones de euros a nivel global, siendo las instalaciones de Gijón uno de sus principales centros de referencia. En concreto, éste último ha generado inversiones en la línea de producción de Thyssenkrupp Norte, que cuenta con más de trescientas unidades vendidas en cuatro continentes.

Hunosa y KPS, esta última recién instalada en el polígono de Argame en Morcín, también habían presentado iniciativas a la citada convocatoria del Idepa, aunque no consiguieron la financiación ansiada en esta ocasión. Aún así, es bien conocido el trabajo que desempeñan en innovación. La hullera estatal, sin ir más lejos, cuenta con un buen número de proyectos de innovación, además de mantener una estrecha colaboración con la Universidad de Oviedo que se ha materializado en un convenio entre ambas entidades. La geotermia, la biomasa o la captura de CO2 son algunas de estas líneas de investigación que persiguen que Hunosa tenga futuro más allá de su principal negocio, la minería.