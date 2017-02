Encuentran un contenedor lleno de comida en buen estado en Pola de Lena

Kilos y kilos de comida en buen estado, a la basura. Los vecinos de Lena están conmocionados por el hallazgo de un contenedor lleno de comida en buen estado y otro con algunas bolsas de alimentos, en el centro de la capital del concejo. Jessica García encontró las bolsas y pudo alcanzar más de cuarenta kilos de comida: "No dudo que hubiera mucho más, pero no podía cogerla". Sacó una fotografía y la compartió en las redes sociales: "Lo flipo, bolsas y bolsas de comida en un contenedor de Pola de Lena". La imagen encendió la mecha, y Facebook ardió al momento.

"Hay gente que lo necesita de verdad y a algunos se lo dan y lo desprecian así", "me enferma esto", "eso es comida donada de Cáritas, Cruz Roja o algo". Son algunos de los comentarios de los usuarios de Facebook tras ver la foto, compartida más de cien veces en la red social. Todo apunta, aseguran los vecinos, a que los alimentos son restos de una recogida solidaria y proceden de varios beneficiarios: son muchos paquetes y todos de marca blanca, pero no del mismo supermercado. No son, por tanto, el excedente de un comercio de la zona.

Tanta comida que podría alimentar a una familia durante meses. Jessica García afirmó que "me dio muchísima rabia encontrar esto, porque hay gente que de verdad necesita esta ayuda". "Decidí recuperar lo que pudiera alcanzar, pero quedó mucho en el contenedor. No podía meterme dentro", explicó ayer la lenense.

Lo que recuperó son más de cuarenta kilos de comida no perecedera: siete paquetes de garbanzos y dieciséis de lentejas. Además de varios kilos de arroz. "Solo tuve que tirar dos bolsas de lentejas, estaban abiertas y no parecían aptas para el consumo. El resto de los alimentos estaban intactos".

Las bolsas estuvieron poco tiempo en el contenedor, según los vecinos "no más de dos horas" y estaban bien empaquetadas. Es por eso que García decidió entregar la comida a familias del concejo: "Son gente que lo necesita". El gesto fue aplaudido por los usuarios de la red social: "Seguro que te lo agradecerán siempre", señalaron varios usuarios.

Es la primera vez que encuentran comida, pero los vecinos de la calle Vicente Regueral ya han anunciado otros hallazgos "sospechosos". Hace unos meses, desbordaba de uno de los contenedores varias bolsas llenas de ropa: "Entonces también pensamos que eran restos de una recogida solidaria, las prendas estaban bien".

La polémica que nació en las redes sociales tuvo eco en el Ayuntamiento. El gobierno local tomará cartas en el asunto: "Indagaremos, dentro de nuestras posibilidades, para dar con los responsables de este suceso", aseguraron. Será difícil, ya que el Ayuntamiento no organiza recogidas de alimentos. Desde el Consistorio dan apoyo a través de otras fórmulas, como la asignación de ayudas económicas y la prestación de servicios para los vecinos que más lo necesitan. En el concejo de Lena, actualmente, organizan repartos de comida no perecedera Cáritas y Cruz Roja. También convoca campañas solidarias, de forma puntual, una entidad de mujeres que funciona de forma autónoma. Todas las entidades serán informadas de este hallazgo para que estudien iniciar una investigación.