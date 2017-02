Atención a mayores, tecnología y medio ambiente, los focos de empleo del futuro

Las nuevas tecnologías, el medio ambiente, el sector sociosanitario y la industria del ocio vinculado a las personas jubiladas son los sectores que demandarán más puestos de trabajo a medio plazo. Así lo explicó Carolina Álvarez, técnico de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), en la mesa redonda organizada en Langreo para analizar los retos de futuro del mercado laboral en la región. El encuentro, que también contó con la participación de responsables del Principado y de consultoras de recursos humanos, sirvió para dar algunas claves que pueden ayudar a la hora de encontrar trabajo: potenciar las habilidades comunicativas y digitales, adaptarse al cambio, dominar otros idiomas y cuidar la información personal que se cuelga en las redes sociales, entre otras.

La mesa redonda se enmarcó en la jornada celebrada en Valnalón para poner en común el trabajo de las cuatro lanzaderas de empleo que funcionan en Avilés. Langreo, Gijón y Oviedo dentro de un programa impulsado por la Fundación Santa María la Real, la Fundación Telefónica y el Gobierno regional. Estas lanzaderas, en las que participan 80 personas desempleadas, ofrecen asesoramiento para realizar una búsqueda activa de empleo, mediante técnicas para mejorar la presentación el currículum, la actitud en una entrevista, las competencias personales o el trabajo en equipo. También se organizar encuentros con empresarios.

Los nuevos nichos de mercado fueron uno de los asuntos abordados en la mesa redonda. Carolina Álvarez, técnico de Desarrollo Empresarial de Fade, se centró en tres campos. "Las nuevas tecnologías y lo relacionado con la consultoría y la gestión medioambiental van a seguir creciendo. El aumento de la esperanza de vida también hace que se demanden profesionales ligados al sector sociosanitario -donde la robótica no puede competir porque se precisa atención psicológica y cuidados sanitarios básicos- y al ocio de una nueva generación de jubilados que llevan una vida activa y tienen poder adquisitivo. También se piden servicios diferenciadores que hagan a tu producto especial".

La representante de la patronal de la región detalló los canales por los que los empresarios buscan candidatos a un puesto: contactos personales, promoción interna, bolsas de empleo de internet, consultoras, prensa centros de estudios o redes sociales. "En ese último caso es importante cuidar la información que se cuelga, medir bien lo que se etiqueta como público o privado, porque es algo que las empresas revisan". Álvarez citó, además, algunas de las habilidades demandadas por los empresarios, como "creatividad, la inteligencia emocional, emprendimiento, autoconfianza o capacidad de análisis y síntesis".

Luisa Ramos, directora del Servicio Público de Empleo de Asturias, resaltó la apuesta del Principado por "mejorar la empleabilidad aumentando la formación práctica en entornos reales de trabajo. Hay que caminar hacia un aprendizaje en entornos productivos", aseguró. También se refirió a los cambios del mercado laboral, "que demanda competencias nuevas y en el que gana peso la robótica".

La consultora de recursos humanos de Adecco Asturias Mónica García fue otra de las invitadas a la jornada. "En una entrevista de trabajo es fundamental saber comunicar lo que puedes ofrecer, saber transmitir ilusión y compromiso. También es importante dominar otros idiomas, no sólo el inglés. Es una necesidad que las empresas están detectando entre los candidatos de la región", apuntó García, que añadió: "Los aspirantes deben mostrar que quieren ese empleo. Nos han pasado casos de jóvenes que vienen a una entrevista de trabajo acompañados por sus padres".

Paula Beirán, directora de Telefónica Asturias, centró su intervención en la importancia de adaptarse al cambio digital, tanto por parte de las empresas como de los trabajadores. "Vivimos un tsunami digital y las empresas que no se amoldan no sobreviven. Los trabajadores de hoy en día no pueden permitirse el lujo de estancarse, de no seguir en permanente evolución". Y precisó: "Están surgiendo nuevas profesiones que hace cinco años no existían. Campos como el internet de las cosas están generando muchísima información que tiene que analizarse y por eso se van a demandar muchos analistas y científicos de datos".

Por último, Soraya de las Sías, responsable de Comunicación del programa Lanzaderas en la Fundación Santa María la Real destacó el éxito de un programa que aporta "motivación" y habilidades para encontrar empleo.