"O ensayamos en la calle o deshacemos la banda", dicen desde "El Gumial"

"O ensayamos en la calle o deshacemos la banda". Son las dos opciones que tienen los miembros de la banda de gaitas "El Gumial", después del cese de la actividad en el local de ensayo. Un cese acordado por la Junta Local de Portavoces, a razón de una denuncia de un vecino, y que ha sido muy criticado en las redes sociales con el hashtag #yosoyelGumial.

Los responsables de la banda, en este sentido, agradecen "enormemente" el apoyo pero piden "respeto" hacia la persona que presentó la denuncia: "Es molesto vivir pegado a un local en el que ensaya una banda de gaitas", señalaron. Para ellos, los únicos culpables son los que no insonorizaron el local o buscaron alternativas para dar cabida a la banda. "El Ayuntamiento no se ha portado bien con nosotros".

El alcalde de Aller, David Moreno (PSOE), destacó que la decisión de cesar la actividad de la banda es un acuerdo de la junta de portavoces. También que se propuso la insonorización del local, pero el proyecto no podría acometerse de inmediato al suponer un gasto no previsto para las arcas municipales.

El apoyo a la banda de gaitas "El Gumial" se ha hecho más que patente estos días. Son muchos los alleranos que han mostrado su respaldo a lo que consideran "un ataque a la tradición".

La banda no es la única agrupación que ensaya en el local, en las antiguas escuelas de Caborana. También lo hace el Grupo de Folklore Allerán y dos grupos de rock. Sobre ellos, por el momento, no pesa ninguna denuncia en firme como sí ocurre con la banda de gaitas "El Gumial". Por el momento no tienen previsto dejar los ensayos y no descartan nuevas movilizaciones: "Estamos en pleno inicio de la temporada, si ahora dejamos de tocar, sería el final de la banda", afirmaron ayer desde la agrupación.