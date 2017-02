Asturias es la única región sin planes complementarios a los fondos mineros

El grupo parlamentario de IU solicitó al Gobierno regional hace unas semanas la puesta en marcha de un plan complementario a los fondos mineros para apoyar al desarrollo de las comarcas carboneras. La iniciativa fue descartada por el consejero de Industria, Francisco Blanco, quien señaló que el verdadero plan de reactivación de las comarcas mineras era el del Gobierno central, y que había que luchar por su cumplimiento. A pesar del rechazo, la coalición de izquierdas mantiene su propuesta, como aseguró ayer su coordinador general en Asturias, Ramón Argüelles, quien destacó que el Principado es la única comunidad que no ha habilitado este tipo de ayudas. Tanto Aragón como Castilla y León han dispuesto una financiación alternativa, además de dar pasos por delante de la región en la tramitación de los nuevos fondos mineros.

Castilla y León destinó veinte millones de euros que se sumarán a la aportación de los fondos mineros, mientras que Aragón destinó dos millones de euros. Ambos, como recalcó ayer Argüelles "han firmado el convenio marco de los fondos mineros, mientras aquí vamos por detrás". Aprovechó el coordinador general de IU para hacer un recorrido por lo que han sido los fondos mineros para Asturias desde el primer plan, correspondiente a los años 1998-2005, donde se gastaron "1.600 millones de euros, 804 de ellos en carreteras". Con el plan siguiente, de 2.880 millones, "no se sabe lo que se gastó, al menos así aparece en el informe de la sindicatura de cuentas". Tras los dos primeros planes, en 2013 llegó el marco de actuación que se extiende hasta 2018 con una aportación total de 400 millones de euros, 250 para infraestructuras y 150 para empresas. En este punto fue donde Argüelles señaló que, tanto Castilla y León como Aragón habían conseguido firmar el convenio marco y, además, destinar una partida complementaria a los fondos mineros.

"En Asturias no tenemos partidas complementarias, de hecho, nos gustaría saber de dónde van a sacar el 25 por ciento de la cofinanciación de los fondos, porque no están en los presupuestos regionales", recalcó el máximo responsable de la coalición de izquierdas.

También hizo hincapié Argüelles en la actividad del Principado respecto a los fondos para empresas. "En 2013 no se convocaron, al año siguiente sí pero hubo que esperar a 2015 para que se concedieran; además, de los catorce millones que se dieron, sólo cuatro fueron para Asturias, creo que el Gobierno regional también debería decir algo al respecto, tendrían que haber apoyado más la creación de empresas en las comarcas mineras, pero no están haciendo nada bien", denunció.

El Principado no fue el único centro de las críticas del coordinador de IU, también lo fue el Gobierno central, que no ha dispuesto aún financiación para los fondos mineros cuando está próximo a terminarse el plan, algo que también había recalcado el consejero de Industria destacando que si no llegaba esta financiación, no habría fondos mineros. De hecho, esta situación también fue argumentada por el representante del Principado para señalar que el convenio marco firmado por Castilla y León no servía de nada hasta que no se firmaran los convenios específicos por proyecto.

Ramón Argüelles tampoco quiso olvidarse del sector del carbón. En este sentido, reiteró la denuncia de los sindicatos mineros de que no se están cumpliendo las cuotas de carbón nacional de 7,5 por ciento, destacando que "el carbón de importación está mucho más caro que el nacional". De ahí que el coordinador general de IU mantuviese su apuesta por el sector del carbón más allá de la fecha de cierre dictada por la UE para las minas deficitarias. "Las Cuencas tiene factores que en otros países civilizados de Europa sería un triunfo, con gene preparada, con experiencia profesional y que además quiere quedarse e su tierra", apuntó.

Por su parte, la responsable de Política Municipal de IU, Gabriela Álvarez, lanzó sus críticas al presidente de la Asociación Comarcas Mineras (ACOM) y alcalde de Laviana, el socialista Adrián Barbón, al que pidió que "sea de verdad el impulsor de toda esta política de reactivación de las comarcas mineras, que no puede reunirse en solitario con el consejero de Industria, como ha hecho en las últimas ocasiones, sino llevar consigo al resto de alcaldes". En su opinión, Barbón "debería de dejar de hacer tanta política local, y centrarse en los deberes de su cargo como presidente de ACOM, buscar el consenso y la unión".