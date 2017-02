Atacado con un "cóctel molotov" un camión de carbón importado en Villablino

Un camión cargado de carbón de importación fue atacado esta mañana a su paso por la localidad leonesa de Villablino. Según explicó el responsable de la patronal del transporte Cesintra, Alejandro García Monjardín, el vehículo recibió el impacto de un "cóctel molotov", que tras golpear contra la caja, cayó en la carretera, sin provocar daños materiales ni personales. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil, que redactó un atestado e investigará el suceso. Este ataque contra un camión que transportaba carbón de importación se produce apenas un día después de que el alcalde de la localidad leonesa, Mario Rivas, reclamara que los transportistas evitaran atravesar su municipio para evitar posibles reacciones sociales.

El presidente de Cesintra, Alejandro García Mojardín, ha señalado a LA NUEVA ESPAÑA que el suceso se produjo poco antes del amanecer. "Era de noche todavía, y lanzaron un artefacto incendiario, seguramente un cóctel molotov, contra un camión, y tras rebotar en la cabina cayó a la carretera y explotó", ha relatado el responsable de la patronal. "Esto ya es terrorismo, y no se pueden hacer declaraciones como las que hizo el alcalde de Villablino, porque está provocando a la gente", ha agregado. "¿En qué país se vio que esté prohibida la libre circulación?", se preguntó García Mojardín. El responsable de la patronal ha afirmado que los transportistas "no tenemos la culpa de la situación de la minería". "Ni estamos en los consejos de administración de las eléctricas, ni entramos ni salimos en la política energética, ni tenemos ayudas", ha indicado, para agregar que los camioneros "solamente intentamos vivir de nuestro trabajo de la manera más digna posible".

El ataque al camión, que no sufrió daños materiales y tampoco personales, se produce un día después de que el propio alcalde de Villablino, Mario Rivas, enviase un escrito a la Subdelegación del Gobierno de León para solicitar que se articulasen rutas alternativas para que los transportistas no atravesasen la localidad con carbón importado. El regidor aseguraba entonces que "no queremos lamentar inicidentes personales", en unas declaraciones que la patronal del transporte considera incendiarias. El regidor justificaba sus palabras en que los vecinos de Villablino "no soportan ver pasar los camiones con carbón de importación cuando las minas están paradas". Una predicción, la de Rivas, que esta mañana se ha cumplido con el ataque al camión. Ya hace un par de años, la localidad leonesa fue el escenario de varios altercados en la misma línea.