Mino García: "Que sea yo el atropellado al menos sirve para hablar de seguridad"

Mino García, concejal de IU en Morcín y exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC OO de Asturias, se está recuperando, poco a poco y ya en casa, del grave accidente que sufrió el pasado domingo al ser arrollado por un coche cuando circulaba en bicicleta por el polémico paso de los túneles de la vieja nacional Oviedo-Mieres. "Aún estoy muy dolorido, pero al final puedo dar por bueno este tremendo susto si sirve para que se mejore la seguridad en este tramo vial".

El exdirigente sindical tiene una vértebra algo dañada y reconoce que, sobre todo desde el lunes, sufre dolores "en partes del cuerpo que no sabía ni que existían". Pese a todo, está de buen humor. Es consciente de que las consecuencias del accidente podrían haber sido mucho peores: "He tenido suerte. La verdad es que he vuelto a nacer". Ahora, mientras se repone de las heridas y recobra fuerzas para volver a la rutina, confía en que lo que le ha pasado ayude a los muchos cicloturistas que diariamente transitan por el tramo de la vieja carretera de Castilla que discurre entre oscuros túneles justo donde se encuentran los concejos de Mieres y Morcín. "Lo bueno de todo esto es que soy una persona bastante conocida por mi trayectoria sindical y política, lo que ayuda a dar más visibilidad a una realidad que es innegable. Este tramo es muy peligroso". García asume con resignación que, si el accidente lo hubiera sufrido otro deportistas sin proyección pública, nadie estaría hablando de la falta de seguridad en la nacional. "Por desgracia esa es la realidad", afirmó.

De momento, el tremendo golpe que se dio Mino García el pasado domingo ha servido para que las carencias que los ciclistas llevan años denunciando se admitan finalmente como razonables. La Dirección General de Tráfico, dependiente del Ministerio del Interior, reconoce "una clara deficiencia" en los túneles de la antigua carretera de Mieres a Oviedo (N-630) para los ciclistas. Así lo afirma la entidad en un escrito oficial remitido el lunes al presidente del Club "Puerta de Asturias", Roberto Menéndez. Es la respuesta a un escrito presentado hace meses y que recibe respuesta justo ahora, cuando han rebrotado las protestas a raíz del accidente sufrido por el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Morcín. La jefa provincial de Tráfico, María Ángeles Mallavibarrena, reconoce que "se aprecia una clara deficiencia en el interior de los túneles al no estar iluminados". Situación que se agrava, sigue el escrito apoyando la versión mantenida por los ciclistas, "al carecer de arcén y tener que circular por la calzada". Se considera, por tanto, "conveniente la instalación de un sistema de iluminación artificial.

Los ciclistas también habían denunciado una mala visibilidad en el cruce con Riosa, el lugar donde Mino García fue arrollado, así como la necesidad de instalar más señales verticales que anuncien el paso de ciclistas.

"Se trata de un conjunto de deficiencias, aunque es cierto que lo más relevante es la falta de luz en los túneles. Yo casi paso más miedo cuando voy en coche, ya que el contraste con la luz exterior te ciega y no sabes lo que puedes encontrar a la salida", asegura García.