Podemos pide al PSOE que destituya al alcalde de Aller ante la apertura de juicio oral

La inminente apertura de juicio oral contra el alcalde de Aller, David Moreno, y su antecesor Gabriel Pérez Villalta, por el caso de las subvenciones en el polideportivo de Sotiello motivó ayer la petición del cese del regidor por parte de Podemos. El diputado Daniel Ripa, acompañado por la portavoz de Xente por Ayer, Patricia Díaz, demandó a la Federación Socialista Asturiana (FSA) que cumpla con su código ético, lo que supondría forzar la dimisión de Moreno. No sólo eso, el dirigente de la formación morada criticó que la FSA ya permitiese que Moreno se presentase a las últimas elecciones "cuando ya tenía causas judiciales abiertas".

La portavoz de Xente por Ayer fue clara a la hora de pedir la dimisión del regidor. "Debería dimitir, pero no sólo por el proceso judicial abierto, sino por su ineficiente gestión al frente del Ayuntamiento de Aller", apuntó. Díaz hizo un pequeño resumen sobre la situación económica del Consistorio allerano, con una deuda de más de cuatro millones de euros y facturas sin contabilidad por medio millón. "Ha mantenido una política al estilo de su antecesor, o al de Gabino de Lorenzo en Oviedo, llevando el Ayuntamiento como si fuera su cortijo, anteponiendo intereses personales", recalcó la portavoz municipal, quien manifestó no entender "por qué la FSA y su secretario general, Javier Fernández, le siguen permitiendo que esté al frente del Consistorio".

Para Daniel Ripa, el alcalde de Aller "es uno de los regidores protegidos por el SOMA, Javier Fernández y la FSA, si no, no entenderíamos por qué anularon las primarias en Aller facilitando su candidatura". Esta "protección" llama a la curiosidad del diputado de la formación morada quien apuntó que "no sé si el mérito del concejo de Aller es tener el geriátrico del Montepío de la Minería, que es la residencia de mayores con más sobrecostes de toda España y de las más conflictivas desde un punto de vista judicial".

El diputado, a pesar de sus intenciones sobre David Moreno, duda de la dirección que tomará la FSA al respecto. "Me gustaría preguntarle a Javier Fernández si aplicará el código ético del partido o, por el contrario, lo va a ascender dándole un puesto de diputado y aforándolo como ocurrió con el que fuera alcalde de Cudillero", espetó Daniel Ripa en su comparecencia de ayer.

De momento, los más perjudicados según Podemos, son los ciudadanos, "que tienen que pagar los gastos judiciales que llegan cada mes al Ayuntamiento de Aller por la nefasta gestión del alcalde, con facturas de más de mil euros cada mes", remarcó la portavoz de Xente por Ayer.

Respuesta socialista

La demanda de la formación morada tuvo respuesta de la Federación Socialista Asturiana a lo largo de la tarde. Su secretaria de Política Municipal, Elsa Pérez, aseguró que "ya quisiera Daniel Ripa tener la misma tarjeta de presentación que Javier Fernández cuando se trata de reaccionar y responder a asuntos que finalmente se ven en los tribunales de Justicia".

La FSA reta al diputado de Podemos "a que cite algún caso de un cargo socialista al que se le haya abierto juicio oral por parte de un juez y aún continúe en el cargo como responsable político", y afirma que hay varios ejemplos. Una situación que según el PSOE regional no ocurre en las filas del partido morado en Asturias, donde "un compañero diputado de Daniel Ripa permaneció en su momento en su puesto pese a que se le había abierto juicio oral, así que no dé lecciones".