El robo con un hacha en Langreo: los ladrones en la calle y la víctima en prisión

La madre y el hijo acusados por un robo violento en Langreo, en el que agredieron a una mujer tras derribar la puerta de su casa con un hacha, han sido condenados a dos años de cárcel cada uno. También tendrán que pagar una multa de seis euros al día durante seis meses, por un delito de lesiones, así como 2.000 euros, entre ambos, a la víctima de la agresión. Se da la circunstancia de que la víctima de la agresión se encuentra en prisión cumpliendo condena por otros delitos.

Hubo un tercer condenado en el juicio, que se resolvió por conformidad de las partes (acusación y defensas). Esta tercera persona recibió una pena de 6 meses de prisión por un delito de encubrimiento. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba una penas de cinco años y seis meses de cárcel para los dos acusados principales. Ambos condenados no entrarán en prisión, tal y como se explicó en el acto de conformidad, si realizan el pago de las indemnizaciones de forma adecuada y sin demoras.

Los hechos se produjeron el 30 de octubre de 2015, sobre las tres de la tarde. Los condenados se personaron en el domicilio de la víctima en La Canga (Langreo) junto a dos menores de edad. Tras llamar a la puerta y negarse a abrir, la madre, A. H. H. y su hijo, C. H. H., golpearon la entrada con un hacha. Tras romper la puerta, ambos entraron en la casa mientras el tercer condenado se quedó fuera vigilando el vehículo en el que habían ido. Madre e hijo, según el relato de la Fiscalía admitido ayer, agarraron a la mujer por el pelo, la amenazaron con una navaja, le golpearon la cara contra una escalera y le cortaron el brazo con unos cristales. Después se fueron con dos televisores, un bote de tabaco y una liadora de cigarrillos. Tal y como expresaron a la salida del juicio, los condenados habían recibido "constantes" amenazas por parte de la víctima y de su pareja, que también ha estado en prisión. "Amenazaron con cortar el cuello" a uno de los hijos menores, aseveró la madre.

El juicio estaba previsto para las diez y media de la mañana en el Juzgado de lo penal de Langreo. No se celebró como tal y simplemente se produjo un acto de confirmación de penas tras los acuerdos alcanzados entre la Fiscalía y las tres defensas. La acusación solicitaba penas de 5 años y 6 meses para cada uno de los dos acusados principales, y un año y 3 meses para el hombre que los encubrió. La víctima, presa en Villabona, no tuvo que acudir a la sesión.

Negociación

Finalmente, las partes acordaron una pena de dos años para la madre y otros dos años para el hijo por un delito de robo con violencia en casa habitada, y seis meses para el hombre, por un delito de encubrimiento. A esto hay que añadir una multa de 6 euros al día durante 6 meses, tanto a madre como a hijo, por un delito de lesiones. Pagarán conjuntamente 2.040 euros en forma de indemnización a la víctima, de cuyo domicilio tendrán que estar alejados al menos 200 metros durante 5 años y 6 meses, tiempo durante el cual tampoco podrán comunicarse con ella. Cada uno de los tres condenados pagará, a partes iguales, las costas judiciales.

Tras la lectura de las condenas, los abogados defensores solicitaron al juez y a la Fiscalía que sus clientes no entrasen en prisión, petición que fue concedida, no sin condiciones en el caso de la mujer y del hijo: los dos años de prisión no se harán efectivos si cumplen puntualmente con el pago de las indemnizaciones y de la multa impuestas.