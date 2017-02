León aboga por privatizar San Isidro y Fuentes para su unión

La Diputación de León aboga por la privatización de Fuentes de Invierno (Aller) y San Isidro (León) para "agilizar" la fusión de las dos estaciones de esquí. Así lo aseguró el diputado Miguel Ángel del Egido, durante una visita al complejo leonés a la que también acudió el presidente, Juan Martínez Majo. La unión de los complejos, ha recordado del Egido, "generará la estación más grande de la Cordillera Cantábrica" y que está pendiente del pago de la línea eléctrica: "Asturias tiene que reaccionar", ha señalado.

El diputado señaló que, en una reciente reunión, "Asturias manifestó su deseo de privatizar la gestión de Fuentes de Invierno". Una fórmula que, a juicio de Del Egido, "facilitaría ponerse de acuerdo en la fusión de ambos espacios". "La fusión sería más fácil entre dos privados que entre dos administraciones", añadió. En lo que no mostró ninguna duda es que el futuro de los dos espacios, que ya comparten forfait, pasa por la unión.

No dio plazos. Sí aseguró que "no pierde la esperanza" y "está pendiente" de que el Principado asuma el pago de su parte de la obra para la electrificación de Fuentes de Invierno. Una actuación que ha generado cierta polémica entre las administraciones y que aún no se ha ejecutado por la falta de concreción en el acuerdo.

Y otra asignatura pendiente, de Fuentes y San Isidro, es la "desestacionalización" de su uso. Es decir, buscar fórmulas para que las estaciones de esquí sean también atractivas cuando no hay nieve. En el caso de San Isidro, para Del Egido, la iniciativa tiene que partir de las empresas de turismo activo. En Asturias es un caso distinto, ya que Fuentes aún no cuenta con el permiso necesario para su apertura en los meses de calor. La dirección general de Deportes ha asegurado en varias ocasiones que están en marcha los trámites para conseguir las licencias.

En la visita, el presidente de la diputación de León anunció la batería de inversiones previstas para este ejercicio. El gobierno leonés invertirá en el complejo, en el que esquían miles de deportistas asturianos, un millón de euros. Así mejorarán tanto las instalaciones como los servicios de la estación. "Creemos que las estaciones de invierno son un motor de desarrollo para la provincia", señaló durante el encuentro. Aunque la temporada actual empezó tarde, el balance es bueno: por el momento, han pasado por el complejo leonés más de 46.000 personas. La Diputación no cierra la puerta a una ampliación de la campaña.