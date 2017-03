Los camiones con carbón eluden ataques en Laciana con un rodeo de 50 kilómetros

Los camioneros asturianos que transportan carbón importado tendrán que dar un rodeo de más de 50 kilómetros para poder llevar el carbón a la térmica de Ponferrada. Lo hacen con el objetivo de no pasar por la localidad leonesa de Villablino, donde la pasada semana ocurrió un grave incidente con el lanzamiento de un 'cóctel molotov' contra un convoy. "Estamos, sin ser ni arte ni parte, en una situación muy compleja", señaló ayer Alejandro García Monjardín, presidente de Cesintra.

El responsable de esta patronal señaló que no es partidario de esconderse para llevar mercancía, pero ahora mismo se dan unas circunstancias especiales: "Hay transportistas que llevan un camión avalado por su casa y no se va a arriesgar a perderlo porque unos descerebrados lo ataquen", indica García Monjardín. "La seguridad absoluta no existe y es inevitable que te puedan preparar un lío en un momento determinado. Ni hay una patrulla para proteger cada camión ni queremos pasar por los sitios como un convoy humanitario", señaló.

El paso por Villablino se ha convertido en una pesadilla para los transportistas. "Vamos a dar un plazo de tiempo para ver si los actores que tienen que jugar esta partida, que son las eléctricas, los políticos y el sector del carbón, toman alguna decisión para que no se perpetúe en el tiempo que la comarca de Laciana quede blindada como una república independiente", indicó Monjardín.

La ruta que hacían antes para llevar el carbón a Ponferrada llevaba a los transportistas por Pajares y se desvían en La Robla hacia la comarca de Laciana, donde ahora encuentran el problema en Villablino, antes de llegar a Compostilla. En total, unos 205 kilómetros. El rodeo que tienen que dar ahora es de más de 50 kilómetros y el coste del viaje se incrementa unos 50 euros entre combustible y peajes. La nueva ruta sale de El Musel, va hasta La Magdalena por la Autopista del Huerna, donde se desvía hacia Hospital de Órbigo. De allí, a Torre del Bierzo y a Ponferrada pasando por Bembibre. En total, 260 kilómetros.

El presidente de Cesintra agregó que la situación actual les puede llevar a perder el trabajo de transporte de carbón por dos motivos: primero, porque si las eléctricas no acceden a costear parte del rodeo de la nueva ruta, los camioneros harán los viajes a pérdidas; y en segundo lugar, porque si esa situación se mantiene en el tiempo, las compañías energéticas pueden optar por descargar los barcos en el puerto de La Coruña y transportar desde allí el mineral hasta Ponferrada. "Yo entiendo la situación de los mineros, pero nosotros no podemos hacer nada por su problema y, por contra, podemos perder nuestro trabajo", lamentó García Monjardín.