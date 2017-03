Sanidad inicia la subasta del mobiliario del antiguo hospital de Mieres

La Consejería de Sanidad ha iniciado el procedimiento para subastar los "bienes muebles obsoletos" del antiguo hospital de Mieres. Este es uno de los dos lotes que se ofrecen desde el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ya que junto con el mobiliario que no ha podido ser reutilizado también se convocará un concurso para los viejos equipamientos de electromedicina que siguen en condiciones de mantenerse operativos pero que en el nuevo hospital han sido sustituidos por equipos mucho más modernos.

El plazo para que las empresas presenten sus ofertas a la subasta, cuyo precio base es de 7.000 euros, empieza a contar mañana. El edificio que acogió el centro hospitalario de Mieres permanece desocupado desde mayo de 2014. La Consejería de Sanidad prevé concluir en las próximas semanas la venta del material. El vaciado del viejo hospital empezó a principios del pasado mes de noviembre. Primero se retiró el material residual que no era posible reutilizar. También se trasladó parte del mobiliario a otras instalaciones sanitarias de la comarca.

La fase final se aborda ahora con la venta del material. La gerencia del área sanitaria identificó recientemente todo el material que permanece en las antiguas dependencias. En lo que se refiere a los equipos médicos, aunque todos ellos son bastante antiguos, hay material de valor. Hay por ejemplo un escáner, una máquina de resonancias magnéticas y varios equipos de rayos. Salvo imprevistos, el hospital de Murias estará totalmente vacío en aproximadamente un mes.

El inmueble no tiene en estos momentos un plan de uso de cara al futuro. El complejo no pasará a formar parte del inventario de la Seguridad Social, como preveía el Ayuntamiento de Mieres, sino que quedará bajo la gestión de la dirección general de Patrimonio del Principado de Asturias. Por lo tanto cualquier decisión sobre el futuro uso de las instalaciones deberá negociarse con la administración regional, no con la central.