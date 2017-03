Los camioneros temen nuevos ataques y evitan pasar por Villablino

Los camiones de las cooperativas asturianas continúan evitando el paso por Villablino (Laciana) ante la amenaza de las protestas de los mineros de la zona contra el carbón importado. "Nos tienen en el punto de mira", afirmó ayer Alejandro Monjardín, presidente de la patronal del transporte Cesintra. De hecho, dan un rodeo de cincuenta kilómetros para no pasar por Villablino. En esa localidad, mañana, empezarán las movilizaciones de los mineros contra el mineral de importación: tienen previsto cortar la carretera que cruza Villablino durante una hora (de 12 a 13 horas).



El conflicto minero sigue caldeado, pero los transportistas quieren quedar al margen. En este sentido, Monjardín destacó que "entendemos sus problemas y estamos de su parte, también somos trabajadores". Lo que no comprende, añadió a renglón seguido, es que "la emprendan contra nosotros. Tienen que hacer una protesta en la propia térmica o ante las eléctricas, pero dejarnos hacer los portes sin problemas". Así hacía referencia al ataque que sufrió un conductor hace sólo unas semanas, cuando un piquete le arrojó un cóctel molotov. Según Monjardín, "parece que no comprenden que una cooperativa no es una empresa con muchos camiones, sino muchos autónomos con su camión hipotecado que se unen para trabajar".



El desvío para no pasar por Villablino sale caro a los camioneros. Cada trayecto es ahora unos cincuenta kilómetros más largo. Según explicó Monjardín, los transportistas van hasta La Robla por la autopista del Huerna (AP-66), y allí se desvían hacia Laciana. El coste del porte se incrementa en unos cincuenta euros, sumando el combustible y los peajes que tienen que afrontar en la ruta.



Los representantes sindicales en Laciana afirmaron ayer que "nuestros enemigos no son los camioneros, sino el carbón de importación. Tenemos que hacer lo posible para forzar la compra del mineral nacional". Así, iniciarán una serie de concentraciones mañana. Está previsto que corten la Avenida Asturias de Villablino, entre las 12 y las 13 horas. Repetirán la protesta el lunes, día 13. Y también entre los días 15 y 17 de este mes.