Carrefour contratará a 50 personas para su híper de Mieres, que casi duplica la plantilla

La multinacional Carrefour prepara ya su entrada en Mieres el próximo día 23 y anunció ayer que contratará a cincuenta personas que se sumarán a la actual plantilla procedente del Eroski. En total, serán 123 trabajadores, casi duplicando el personal que contaba la anterior firma comercial. El anuncio fue realizado por Francisco Hipólito y Miguel Ángel Andrés, director general de Zona y director de Recursos Humanos de Carrefour, respectivamente, quienes acudieron hasta el Ayuntamiento de Mieres para presentar su proyecto. Les acompañó el concejal de Empleo de Mieres, Juan Ponte.



"Nuestro contrato con Eroski era mantener todos los puestos de trabajo y las condiciones laborales, pero nuestro modelo comercial requiere más servicios con una sección innovadora de atención al cliente, por eso hemos sumado cincuenta personas más a los 63 que ya estaban trabajando", destacó Hipólito.



Los responsables de la multinacional destacaron que ya se encuentran adaptando el centro, que se ubica en el centro comercial Caudalia. "El híper cerró el pasado viernes por la tarde y estamos trabajando para abrir con nuestra firma y colores", apuntó. El establecimiento no diferirá mucho del resto que mantienen en Asturias, usando como modelo el de Lugones. "Eso sí, adaptados al tamaño, porque el de Mieres es de unos 6.600 metros cuadrados y Azabache es algo más grande, pero serán muy similares", relató Francisco Hipólito. Además del híper, también tomará la marca Carrefour la gasolinera del centro comercial, que abrirá el mismo día.



La intención de la multinacional "es ser reconocido como un buen vecino", afirmó Andrés. De hecho, aseguró que "una de nuestras estrategias es incorporar a los proveedores que tienen capacidad para estar en nuestras estanterías, en Mieres no sumaremos nuevos proveedores porque ya están todos incluidos, y si hubiera más, se añadirían".



El Carrefour de Mieres no será el único que la multinacional abra en las próximas semanas. Así, y basado en su acuerdo con Eroski, también tomarán las riendas del híper que se ubica en el centro comercial Intu Asturias (antes conocido como Parque Principado). "No podemos hacer las dos aperturas a la vez, pero irán muy seguidas", confirmaron.