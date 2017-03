Partidos, sindicatos y vecinos de Langreo se unen en un frente común por el soterramiento

Todos los partidos políticos con representación municipal, las organizaciones sindicales y vecinales de Langreo y la plataforma por el soterramiento de las vías de la antigua Feve se han unido en un frente común para exigir a los Gobiernos central y regional "que alcancen un acuerdo con financiación real que permita la efectiva finalización del proyecto". La obra civil de construcción del túnel concluirá en septiembre pero resta que se instale la superestructura ferroviaria (vías, catenaria y señalización) y que se urbanicen los terrenos liberados. Para estos trabajos no existe financiación comprometida y las administraciones central y regional no alcanzan un acuerdo. La ejecución de la superestructura tiene un coste de 17 millones de euros que sumados a la urbanización arroja una cuantía de 30 millones de euros.



La reunión se celebró ayer en el Ayuntamiento, tras la visita que realizó la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, a las obras del soterramiento que se ejecutan en La Felguera y Sama. Tras hora y media de debate los convocados (el Alcalde, IU, Somos, PSOE, PP, Ciudadanos, UGT, CC OO y la Plataforma por el soterramiento de las vías) firmaron la declaración. Todos ellos acordaron solicitar reuniones a los partidos con representación en la Junta General y en el Congreso de los Diputados para instarles a que "presenten iniciativas en sus respectivos ámbitos para solucionar este grave problema".



David García, portavoz de la plataforma por el soterramiento, advirtió de que "si en las reuniones entre las tres administraciones no hay avances habrá que volver a la calle" y será antes de que concluya la obra civil, en septiembre. Previamente se presionará para que se alcance un acuerdo para financiar la superestructura. "Se presentan unos meses muy duros. Septiembre está ahí y la postura es clara, o nos unimos y luchamos o va a quedar como en Gijón", añadió.



El Alcalde, Jesús Sánchez, aseguró que se "buscó un consenso y meter la actuación en la agenda de la Junta General y del Congreso". La portavoz del PSOE, María Fernández, destacó el trabajo y la inversión del Principado en la obra estos últimos años. "El Gobierno central es el más interesado en la obra y no puso dinero", dijo.