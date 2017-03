La plataforma socialista de Pedro Sánchez recibe un baño de multitudes en Mieres

La Casa del Pueblo de Mieres acogió esta tarde el lanzamiento de la plataforma "Somos socialistas" de apoyo a Pedro Sánchez que recibió un baño de multitudes. El diputado y exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza, que acudió hasta la villa acompañado por la ovetense Delia Losa y el diputado valenciano José Luis Ábalos, reclamó públicamente que los militantes recuperasen "la capacidad de decisión dentro del PSOE", lo que fue recibido con una gran ovación por el público presente.

Con el grito de "No es no", los socialistas hicieron su entrada triunfal en el salón de actos de la sede socialista de Mieres, cuya gestora, está liderada por el secretario de organización de la Federación Socialista Asturiana, Jesús Gutiérrez, siendo afín a la gestora socialista que preside Javier Fernández. Un hecho que no obvió la diputada Adriana Lastra, que es coordinadora nacional de la campaña de Pedro Sánchez ante las primarias del partido, destacando que más allá de la postura oficial del PSOE mierense, "sus afiliados votaron contra el apoyo al PP".

Entre los presentes no se encontraba ninguna de las caras visibles de la gestora del PSOE, pero sí de otras agrupaciones locales. Así, acudió la presidenta del PSOE de Langreo, María Fernández; los alcaldes de San Martín del Rey Aurelio y Laviana, Enrique Fernández y Adrián Barbón, respectivamente. Tampoco se perdió el acto la gerente de Establecimientos Residenciales de Asturias, Graciela Blanco; ni la exconsejera de Cultura, Ana González. El SOMA-FITAG-UGT, con su secretario general, José Luis Alperi, a la cabeza también se encontraba entre los presentes.



Manuel Llaneza

La presentación de la plataforma de apoyo a Pedro Sánchez llega semanas después de un acto también significativo dentro de la batalla interna socialista, como fue el homenaje al fundador del SOMA, Manuel Llaneza. En aquella ocasión sí acudieron desde la gestora socialista para apoya este acto del sindicato. El presidente de la gestora del PSOE es un clásico de este homenaje, aunque siempre ocupa un lugar secundario. Fernández no faltó a su cita, ni a su lugar, aunque sí se apreció un ambiente enrarecido debido a las posturas enfrentadas que se dieron cita en el cementerio civil mierense. A pesar de ello, todos guardaron las formas, dando a entender que lo importante en ese momento era el recuerdo de un histórico socialista como era Manuel Llaneza.

Tras el acto de esta tarde, la plataforma de apoyo a Pedro Sánchez organizará diferentes eventos por toda España para recoger el respaldo de la militancia.