La madre que agredió a una maestra por castigar a su hija pacta 6 meses de cárcel

La madre acusada de amenazar y agredir a la profesora de su hija en un colegio de Laviana porque le dijo que estaba castigada, aceptó ayer una pena de seis meses de prisión y el pago de una multa de 90 euros. También deberá indemnizar a la docente con 120 euros. Fiscalía y defensa llegaron a un acuerdo de conformidad, por lo que no fue necesario celebrar la vista fijada para la mañana de ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Langreo.



En su escrito de acusación, la Fiscalía esgrimía que el pasado 25 de enero de 2016, sobre las 14,15 horas, en el colegio de Barredos, la acusada, S. J. R., al ser informada por la profesora de su hija de que la niña estaba castigada, "dijo a la docente que la iba a matar y, a continuación, se abalanzó sobre ella y le dio una patada en la pierna, causándole lesiones de las que tardó en curar cuatro días y para las que precisó de una única asistencia médica". La presunta agresora había declarado en la fase de instrucción, según pudo saber este diario, que la maestra la empujó y que la discusión se produjo cuando la docente llamó sinvergüenza a su hija.



El ministerio público consideró los hechos como constitutivos de un delito de atentado del artículo 550 del Código Penal y de un delito leve de lesiones del 147.2. La pena será finalmente de seis meses de prisión, según indicó la letrada de la defensa, María Esther Zapico Fernández en la jornada de ayer, tras el acto de conformidad. "La solicitud inicial de la Fiscalía era de doce meses de prisión y tres meses de multa a razón de 10 euros al día, lo que suponía una multa de 900 euros. Finalmente, según el acuerdo, la pena será de seis meses de cárcel, con un mes de multa con una cuota diaria de 3 euros, que serán 90 euros en total", esgrimió la abogada avilesina. Además, la acusada deberá indemnizar con 120 euros a la víctima por las lesiones que sufrió.



Por otro lado, en una vista celebrada ayer en el juzgado de lo Penal de Langreo por maltrato, Fiscalía y acusación particular solicitaron once meses de prisión para un hombre de El Entrego acusado de agredir en 2016 a la que era su pareja. La mujer declaró que el hombre, que negó los hechos, la agarró por el cuello y los brazos, dejándole diferentes marcas y lesiones por las que tuvo que acudir al ambulatorio, primero, y después al hospital.



Fiscalía y acusación particular pidieron once meses para el hombre como presunto autor de un delito de lesiones y seis más por amenazas. La defensa, por su parte, solicitó la libre absolución del acusado.