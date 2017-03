Los sindicatos exigirán a Energía medidas para que se queme carbón autóctono

Después de dos años y con un sector gravemente herido, los sindicatos mineros se reúnen esta mañana en Madrid con el secretario de Estado de Energía con el objetivo de arrancarle compromisos que estabilicen la minería del carbón. Los responsables de FICA-UGT (federación en la que se integra el SOMA) y CC OO de Industria llevan una prioridad clara en su cartera: que el Gobierno articule las fórmulas necesarias para que las eléctricas compren y quemen carbón nacional. A partir de ahí, la lista de deseos es larga, ya que han tenido casi dos años para elaborarla desde la última reunión con los responsables del Ministerio de Energía -dependientes del de Industria en la anterior legislatura-.

El secretario de Minería de FICA-UGT, Víctor Fernández, señalaba ayer que "esperamos que el secretario de Estado, Daniel Navia, entienda los argumentos que le vamos a llevar para que ésta no sea la única reunión, sino que continúen con cierta asiduidad para buscar las soluciones adecuadas al sector del carbón". El portavoz de la central ugetista indicó que el objetivo pasa por "tratar de sacar adelante los dos años que nos quedan del plan del Carbón", que expira en 2018. Víctor Fernández lamentó que el acuerdo, firmado en 2013, "ha tenido una rebaja de plantillas del 64 por ciento, de producción total de carbón del 78 por ciento, y de un 99 por ciento en el caso en las ayudas".

Sobre la mesa también pondrán las centrales sindicales otros puntos fundamentales que aún no se han cumplido y que forman parte del Marco de Actuación 2013-2018. "Hay que cumplir con la reactivación y el Ministerio tiene que cumplir también con las medidas de apoyo a las empresas eléctricas para que se adapten a las directivas medioambientales y que lleven aparejados compromisos de comprar a las empresas mineras", indicó Fernández. Con este último punto se refería al fallido "mecanismo de pagos por capacidad", que en época del ministro José Manuel Soria fue rechazado por la UE, y por el que el Gobierno iba a financiar hasta 400 millones de euros para las obras de desulfuración y desnitrificación de las térmicas a cambio de que estas adquirieran carbón nacional.

En todo caso, para Fernández, la mayor prioridad es que las eléctricas comiencen a comprar carbón nacional. Y a partir de ahí, recobrar el resto del Plan del Carbón que queda pendiente. Además, el responsable de FICA-UGT señaló que "no se puede olvidar que, en 2019, hay que continuar, y que igual deberíamos de empezar a hablar de un plan a partir de esa fecha", indicó.

Entre el argumentario que pondrán encima de la mesa los sindicatos, la razón de peso es la de la seguridad energética y el papel del carbón nacional como agente que garantiza el suministro y que regula los precios de la energía. "Todas las fuentes de energía son necesarias en este país, porque hay que recordar que hay momentos en los que no luce el sol ni hay aire, y ahora mismo las renovables estarán cubriendo de media poco más del 20 por ciento de la demanda, por lo que hay que seguir tirando, se quiera o no se quiera, de la nuclear y del carbón", indicó. En caso contrario, "quedaríamos sin suministro energético y en una casa particular nos podríamos apañar un par de días, pero para la industria, eso sería fatal", agregó Víctor Fernández.

Mientras, José Luis Villares, responsable de Minería de CC OO de Industria, señaló que "no pedimos más que se cumpla lo pactado". "Ahora después de todos los incumplimientos de los últimos años va a costar mucho más que el Gobierno se ponga al día e incluso revertir la situación de alguna empresa minera que está muy mal", vaticinó el responsable sindical. Al igual que Fernández, José Luis Villares tiene clara la prioridad: "Lo que el Ministerio de Energía tiene que conseguir es que las empresas eléctricas consuman carbón nacional y puedan quemar la producción corriente". Además, señaló que las eléctricas "deben firmar contratos a largo plazo con las compañías mineras, y es algo que ocurre en todo el mundo". Villares alertó de que las compañías mineras que quedan ahora en España, apenas una decena, "no pueden asumir toda la demanda del carbón que se necesita", y agregó que "esto no pasaría si se hubiera cumplido el plan y si las mineras tuvieran contratos a largo plazo, porque teniéndolos mes a mes no podían invertir en infraestructuras".

La reunión entre los sindicatos y el Secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, comenzará a las nueve de la mañana, en la sede del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. En el orden del día de la reunión figuran el análisis del sector, su participación en el mix eléctrico y el plan de cierre autorizado por la Comisión Europea, así como la situación y previsión de las ayudas que se otorgarán a los trabajadores, empresas y comarcas mineras.

Y mientras los sindicatos negocian el futuro del carbón en Madrid, los vecinos de los valles mineros siguen presionando para que se queme el mineral nacional. Al igual que ya hicieran la pasada semana, está previsto que de nuevo hoy, en la localidad leonesa de Villablino, en el valle de Laciana, se vuelva a cortar la carretera para exigir que no pasen por su territorio los convoyes con carbón importado que salen del puerto del Musel en dirección a la térmica de Ponferrada.

En las últimas semanas, la situación al paso por esta población se ha recrudecido, hasta tal punto que los transportistas han tomado la decisión de tomar una ruta alternativa que les genera numerosos inconvenientes. Un ataque con cóctel molotov a un camionero fue la gota que colmó el vaso. Aunque no hubo que lamentar daños, la situación se volvió insostenible.