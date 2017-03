Energía y sindicatos desbloquean dos años de enfrentamiento por el carbón

El Ministerio de Energía y las centrales sindicales de la minería del carbón desbloquearon ayer, en Madrid, las pésimas relaciones que mantuvieron ambas partes mientras el ministro José Manuel Soria se mantuvo al frente del Ministerio de Industria. Parece que la llegada al cargo de Álvaro Nadal ha abierto una etapa de distensión que se tradujo en la reunión que mantuvieron ayer con el nuevo secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, los responsables de UGT y CC OO, Víctor Fernández y José Luis Villares, por un lado, y con representantes de el sindicato USO horas más tarde.

En la reunión, el secretario de Estado de Energía aseguró su intención de "trabajar en todas las sugerencias" de los representantes sindicales, según afirmó José Luis Villares, y mostró su predisposición a reunirse periódicamente con los sindicatos. De hecho, acordaron volver a reunirse en el plazo de un mes para preparar los contenidos de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón que esperan convocar antes del verano y que no se reúne desde hace veinte meses.

Aunque los dirigentes de las centrales sindicales afirmaron que "esperamos que no sean sólo palabras", Fernández y Villares coincidieron en dar un voto de confianza al equipo de Daniel Navia. "Ha sido una reunión muy positiva. La situación ha dado un vuelco", afirmó Villares (CC OO) mientras su homólogo de UGT, Víctor Fernández, señaló que "me enorgullezco de lo que ha pasado hoy aquí. Han sido muchos años sufriendo. Hoy, el secretario de Energía se ha dado cuenta de que es necesario volver a abrir el diálogo. Salimos de aquí con otro carácter. La verdad, me ha descolocado. Si esto es verdad, merece la pena seguir luchando por los trabajadores".

Entre la voluntad de retomar las relaciones que mostró ayer el Ministerio de Energía se encuentra su ofrecimiento a trasladar inmediatamente a las centrales sindicales los datos relativos a prejubilaciones, producción, reactivación, ventas de carbón y demás para que los cuatro representantes de cada central que se sentarán a la mesa de la reunión preparatoria de la Comisión de Seguimiento puedan preparar con mayor facilidad el orden del día de la misma, una situación totalmente inaudita respecto a la etapa anterior.

"Haremos hincapié en el tema de la reactivación y en los proyectos empresariales. También vamos a trabajar en pro de que nadie se escude bajo parapetos porque el carbón nacional es necesario por su seguridad de abastecimiento y por cuestiones sociales y territoriales", afirmó Víctor Fernández.

Aunque todavía queda un largo camino para pasar de las palabras a los hechos, los sindicatos trasladaron ayer la voluntad del secretario de Estado de Energía de que el carbón nacional forme parte del mix energético y de trabajar para conseguir que la resolución 787 que obliga a la devolución de ayudas a las empresas mineras que continúen funcionando más allá de 2018 -lo que resulta imposible para todas ellas- pueda acabar evitándose por medio de otras fórmulas.

La demanda invernal

Según los sindicatos, Daniel Navia justificó el cambio de política ministerial de incluir el carbón nacional en el mix energético a la última ola de frío polar. "Nos ha dicho que la última ola de frío les ha hecho ver que el carbón nacional es necesario e insustituible y que además modula los precios de la energía. Esto lo decíamos las centrales sindicales hace mucho tiempo y nadie lo creía", afirmó Villares.

Esta inclusión del carbón en el mix no depende directamente del Gobierno, sino de las Eléctricas, pero los sindicatos creen que sí puede informales de la conveniencia de su inclusión en el mix: "No es labor del Gobierno presionar a nadie, pero sí puede trasladar a la compañías eléctricas la necesidad de que articulen una compra regularizada de carbón durante el año a la empresas mineras para que no ocurra lo que pasa ahora, que las minas no pueden suministrar lo que les demandan porque han reducido sus plantillas e inversiones por falta de ventas. Una mina no abre el grifo, sino que necesita una planificación para poder suministrar carbón", afirmó Villares.

También sostuvo el representante de CC OO que "desde que el Gobierno central dijo que el carbón es necesario para no subir los precios de la electricidad tanto como lo hace por ejemplo el gas, entiendo que el gobierno tiene voluntad de llegar a un acuerdo con las centrales susceptibles de utilizar carbón nacional".

Víctor Fernández, dirigente de FICA-UGT, por su parte, afirmó que "quiero tener confianza en todo esto que hemos hecho entre todos. Gobierno central y sindicatos mineros hemos recapacitado porque nadie está en posesión de la verdad absoluta y hacen falta puntos de acuerdo".