La Policía investiga la quema de un coche en el aparcamiento del tanatorio de Sama

La Policía investiga las causas que provocaron el fuego que calcinó un vehículo en la madrugada de ayer en la avenida de Portugal en Sama, en el aparcamiento próximo al tanatorio. Hasta el momento, según explicaron fuentes policiales, no existen evidencias de que el incendio del coche se originase de manera intencionada, pero las pesquisan continúan en marcha. El vehículo afectado por las llamas quedó totalmente calcinado.

Los hechos tuvieron lugar de madrugada. Un policía local de Langreo que se encontraba fuera de servicio fue el primero en dar la voz de alerta, a la 1.52 de la mañana, hora en la que se recibió el aviso en las instalaciones de la Policía Local. Los bomberos sofocaron el fuego, que no llegó a afectar a los dos vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones del coche que resultó afectado. El suceso se produjo en el aparcamiento próximo al tanatorio de Langreo y a las vías de la línea de Renfe, en la avenida de Portugal.

La Policía inició entonces una investigación para tratar de esclarecer las causas del incendio que dejó completamente calcinado el coche, con matrícula de Palencia. Hasta el momento, según fuentes policiales, no se han encontrado evidencias de que se trate de una quema provocada.

No obstante, la investigación continúa en marcha y no se descarta ninguna vía. Además, en la mañana de ayer todavía no se había presentado denuncia ante la Policía por parte de los propietarios del vehículo que resultó afectado por el fuego.

Mieres

Uno de los últimos episodios similares ocurridos en las Cuencas se produjo el pasado 27 de septiembre, cuando cinco vehículos ardieron en el casco urbano de Mieres. El suceso también tuvo lugar de madrugada y, en aquella ocasión, la investigación sí apuntó desde un principio a que las quemas fueron intencionadas. Dos vehículos ardieron en el estacionamiento del barrio de Oñón y otro en el entorno del polideportivo, a unos cien metros de distancia, en dos incendios que fueron casi simultáneos. Otros dos vehículos sufrieron daños como consecuencia del fuego.

A las tres de la madrugada se produjo el primero de los fuegos y hora y media después, cuando los bomberos sofocaban ese incendio, surgió otro a apenas unos metros de distancia. Los bomberos lograron contener el fuego con rapidez y evitar que se extendiera a otros coches que se encontraban cerca. A pesar de ello, un vehículo resultó calcinado y otro sufrió daños.

En Langreo la mayor cadena de quemas de vehículos de los últimos años tuvo lugar en 2014. En apenas medio año, se registraron seis casos de vehículos incendiados en Ciaño y en Lada.