IU ya vislumbra un acuerdo para asaltar la Alcaldía de Morcín y desalojar a Barbao

La semana que mañana comienza será clave para conocer el desenlace de las dos graves crisis políticas que han florecido esta primavera en el ámbito del municipalismo comarcal. Los alcaldes de Aller y Morcín, David Moreno y Jesús Álvarez Barbao, respectivamente, sabrán en pocos días si acabarán el mandato en el cargo o si, por el contrario, la oposición les arrebatará el bastón de mando. El que peor lo tiene es el segundo, ya que todo indica que la moción de censura que plantea IU tendrá los apoyos suficientes. En Aller, el indispensable acuerdo entre PP e IU para desalojar al regidor "tránsfuga" del PSOE sigue lejos de materializarse. Los populares esperan que esta misma semana la coalición mueva ficha: "Son ellos lo que tiene la última palabra, nosotros ya hemos fijado posición y estamos dispuestos a ser razonables por el bien de los alleranos", remarca el portavoz popular, Juan Antonio del Peño.



El Morcín, IU tiene atado el apoyo de Somos. Además, PP y los independientes de AMI ya han trasladado a la coalición sendos documentos con sus prioridades de gestión. El acuerdo parece estar muy próximo. "Lo que se nos plantea nos parece muy razonable y está todo en nuestra hoja de ruta, por lo que no creo que haya problemas para cerrar un acuerdo", señaló ayer Mino García, portavoz municipal de IU y aspirante a sentarse en el sillón del alcalde.



PP y AMI quieren potenciar la "transparencia" y el flujo de "información" en el Ayuntamiento de Morcín, planteamiento que también comparte IU. Además todas las fuerzas de la oposición abogan por priorizar actuaciones para mejorar las carreteras y sendas del concejo, así como proyectos como el museo de los quesos asturianos o el uso social de las viejas escuelas de las Mazas, por poner algunos ejemplos. IU celebrará este martes una asamblea para analizar las documentos programáticos de PP y AMI. Conseguido el apoyo de Somos, bastaría con que una de estas dos fuerzas se sumara al acuerdo. A estas alturas, lo más probable es que la moción de censura acabe fructificando.



En Aller la niebla aún es muy espesa y aventurar un desenlace sería demasiado atrevido. Todo puede suceder, incluido que David Moreno y sus cinco concejales fieles logren contra todo pronóstico salir airosos de una contienda en que todos están contra ellos. El problema es que no es fácil que se pongan de acuerdo. De momento, el PSOE, tras expulsar al regidor encausado y ver cómo todo el gobierno local dejaba las siglas socialistas para quedar enmarcados como concejales no adscritos, está viendo los toros desde la barrera.



La clave está en el PP e Izquierda Unida, obligados a ponerse de acuerdo si presentan moción de censura. Además, deberían lograr más apoyos, ya que juntos en solitario no suman los votos necesarios para que la moción de censura llegue a buen puerto. Suman 7 concejales, a los que tendrían que unirse otros dos. El resto de la corporación se reparte entre Foro Asturias (2), Xente por Aller (1) y Aipa (1). Estos últimos son una escisión del PSOE. IU ya ha dicho que serán la bases las que decidan. De momento, los contactos entre las dos principales fuerzas de la oposición han sido muy fríos. El acuerdo es complicado.