Somos llevará al Alcalde ante el juez por el contrato del servicio de ayuda a domicilio

Somos llevará ante el juez al alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez (IU), por una presunta "prevaricación administrativa". La filial de Podemos, concretamente, acusa al regidor de "malversar fondos públicos" con la "fragmentación" del pago del contrato a la empresa que se encarga de gestionar el servicio de ayuda a domicilio. Somos sostiene que el gobierno local está actuando incorrectamente aún a sabiendas de que el procedimiento arrastra irregularidades desde hace una década y pese a "los reparos de Intervención".



Somos ya ha tomado una decisión y en breve iniciará un procedimiento judicial contra el Alcalde. El partido sólo tiene pendiente acotar la vía de procedimiento, bien iniciando un contencioso administrativo o bien abordando la vía penal. "Estamos simplemente a la espera de que nuestros abogados se decanten por la ruta a seguir", señalaron ayer los portavoces de la formación política. En el pasado pleno, Somos presentó una moción con el objetivo de regularizar la actual situación del Servicio de Ayuda a Domicilio. La iniciativa fue rechazada por el equipo de gobierno. "Además, el alcalde no permitió que se debatiera el asunto ni dio más razones sobre ello en un nuevo ejercicio de opacidad institucional", remarcó la portavoz municipal de Somos, Montse Palacios. La propuesta encontró el respaldo del PSOE. El PP, que con anterioridad había también denunciado las anomalías en la gestión del servicio, se abstuvo.



Somos aseguró ayer que no están dispuesto a permitir que "se paguen más de un millón de euros de forma totalmente anómala solo con el argumento de que no hay garantía de financiación". De momento, esa la explicación aportada desde la concejalía de Bienestar Social. "Tampoco el resto de ayuntamientos de Asturias, empezando por el de Langreo, tienen garantizada la financiación y ello no les impide licitar el servicio, cumplir la ley de contratos y garantizar el empleo de las trabajadoras. Si un ayuntamiento como el de Langreo, tan parecido a Mieres y gobernado igualmente por IU, hace las cosas bien, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en Mieres?".



A grandes rasgos, Somos acusa al alcalde de unos hechos, a su entender, muy similares a los que en su momento provocaron que Ángel González fuera condenado a 7 años de inhabilitación por saltarse la ley cuando fue viceconsejero de Bienestar Social, al fraccionar en tres contratos la adjudicación de 81 monolitos para señalizar fosas de víctimas de la Guerra Civil. "Es cierto que llevamos una década sin tener garantizada la financiación. El Principado cada vez aporta menos dinero a servicios sociales y todo parece indicar que seguirá habiendo retrasos en los pagos. Pero eso no tiene nada que ver con que se adjudique un millón de euros a dedo", subrayó ayer Montse Palacios. Y a continuación, añadió: "Creemos que el comportamiento del equipo de gobierno de IU es contrario a la ley. Hay un claro fraccionamiento de contrato, a sabiendas del Alcalde, al que hemos avisado reiteradas veces en pleno y en comisión. No nos deja otra salida para hacer que cumpla las normas".