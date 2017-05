La Junta rechaza el modelo de gestión de patrimonio que impulsan Langreo y Mieres

La Junta General del Principado ha rechazado la iniciativa planteada por los alcaldes de Mieres y Langreo, Aníbal Vázquez y Jesús Sánchez, ambos de IU, para que se crease un organismo público que gestione el patrimonio industrial. La medida, que tomó forma de proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario de IU, se valoró durante la celebración de una comisión de Educación y Cultura, donde la coalición de izquierdas se quedó sola y no logró el apoyo de ningún otro grupo.

La propuesta suponía la puesta en marcha de un ente público encargado de la gestión, el mantenimiento y la promoción del patrimonio cultural e industrial en los territorios mineros. Este "gestor público" incluiría a todas las administraciones, además de Hunosa. También se elaboraría un inventario con todos los bienes patrimoniales existentes. El alcalde de Mieres había defendido que el correcto aprovechamiento del patrimonio "es clave para llamar al turismo y generar empleo en estos territorios". Sin embargo, el resto de partidos no compartieron la misma opinión, al menos en la forma de llevar a cabo esa promoción y mantenimiento de los bienes. Todos dan cuenta de la importancia del patrimonio industrial, pero consideraron que un ente público no era la mejor de las opciones.

El portavoz de Ciudadanos, Nicanor García Fernández, llegó a asegurar que "no creemos que el problema se solucione de este modo"; y dio cuenta de que el ámbito de actuación "corresponde a cada una de las entidades que tienen directamente la propiedad". Más allá fue Pedro Leal, de Foro, quien mostró desconfianza hacia todo lo que tenga que ver con entes públicos gestores. "Son sobradamente conocidas las consecuencias de la gestión de sus órganos, con deudas y otras consecuencias". El forista abogó por un plan integral del patrimonio industrial para toda Asturias. Podemos, que normalmente guarda posturas similares con IU, tampoco dio el brazo a torcer con esta cuestión. El diputado Héctor Piernavieja aseguró que la propuesta "es una mera ocurrencia" y tachó el ente de "un nuevo chiringuito". Por su parte, el popular Pedro de Rueda, aseguró que "otro ente público no va a solucionar nada" y, al igual que el portavoz de Ciudadanos, dio cuenta de que "no creo que tuviera ninguna capacidad de gestión, debido a la titularidad del patrimonio".

Por parte del PSOE intervino la diputada Verónica Vior, quien destacó que "existe ya un órgano de coordinación de todos los actores del patrimonio industrial". La socialista también quiso dejar claro el apoyo del Gobierno regional a la potenciación del patrimonio industrial a través de la Consejería de Cultura y Educación. Visto el respaldo a la medida, los alcaldes de las Cuencas tendrán que buscar nuevos canales para potenciar su patrimonio industrial, tratando de alcanzar el consenso de todas las fuerzas políticas.