El PP se postula para la Alcaldía en Aller y ofrece la Vicealcaldía a Izquierda Unida

El PP de Aller ha puesto sobre la mesa una propuesta para formar un nuevo gobierno. Los populares dan este paso tras la expulsión del alcalde del PSOE, David Moreno, después de que le abrieran juicio oral por presunta prevaricación en la asignación de subvenciones a una asociación deportiva. Los populares, principal grupo en la oposición, reclaman la alcaldía y ofrecen la vicealcaldía a Izquierda Unida.

Esa es la primera premisa de la propuesta para formar un nuevo gobierno. También han incluido, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, un reparto "equitativo" de concejalías: la mitad serán para el PP y la otra mitad para Izquierda Unida. Además, las áreas serán "autónomas". Es decir, el PP no podrá influir en las decisiones de las áreas de la coalición e IU no podrá "inmiscuirse" en las del Partido Popular.

Según ha podido saber este diario, IU estudia la propuesta desde hace una semana. El lunes pasado, los representantes del PP acudieron a la sede de la coalición de izquierdas para presentar su alternativa. "Es una propuesta firme", ha confirmado el portavoz del PP, Juan Antonio del Peño.

El concejal ha señalado, además, que "no queremos la Alcaldía por afán de poder, sino porque entendemos que nos corresponde". El PP es el grupo mayoritario de la oposición, con cuatro concejales. Le sigue IU (3), Foro Asturias (2), Xente por Ayer (1) y Aipa (1).

Por el momento, ha reconocido Del Peño, no se han convocado reuniones con el resto de grupos. "Esta decisión responde a que, si no hay acuerdo con IU, no será posible formar un nuevo gobierno", ha afirmado Del Peño. Sí necesitarán más apoyos para formalizar la moción de censura. En concreto, dos apoyos más para alcanzar la mayoría absoluta con nueve votos.

Las cuentas son difíciles. Los grupos de la oposición habían reclamado "generosidad" para alcanzar un acuerdo de gobierno. Actualmente, Aller es el único concejo de Asturias gobernado por concejales sin partido. "Nosotros fuimos prudentes hasta que se oficializó la condición como no adscritos de los exconcejales del PSOE", ha señalado Del Peño. El pleno para sellar este trámite tuvo lugar hace quince días.

Ya entonces el PP había anunciado que iniciaría los contactos con la oposición "con la mayor brevedad posible". Foro Asturias no forma parte del acuerdo porque "siempre nos han dicho que no están interesados en entrar en el gobierno", ha matizado el portavoz del PP.