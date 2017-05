Esther Álvarez: "Para correr hay que ir al médico antes de comprar las zapatillas"

"Mañana empiezo a correr". ¿Quién no lo ha dicho? Y más en los últimos años. Así que el futuro "runner" se motiva, se equipa y se propone un reto: en unos meses, maratón. Pero hay un calentamiento que pocos hacen y que es de rigor: "Lo primero es hacerse un chequeo médico, antes incluso de comprase las nuevas zapatillas". Lo dice Esther Álvarez Herrero (La Caleya, 1970), atleta lenense con un curriculum que sube pulsaciones: más de 1.000 carreras y más de 200 victorias a nivel local, regional, nacional e internacional. El más reciente, campeona del mundo de media maratón en la categoría veteranos (mayores de 45 años) en Daegu (Corea del Sur).

La atleta acudió ayer a una recepción en el Ayuntamiento de Lena. La alcaldesa, Genma Álvarez, aplaudió su entrega: "Es un honor tener una deportista de este nivel en el concejo", señaló. Lo mismo que la vicealcaldesa, Ángeles López, que agradeció la presencia de Álvarez Herrero. Le regalaron un ramo de flores y una cesta de productos locales, entre ellos los "suspiros" de Pajares.

- ¿Comerá algo de la cesta?

-Hay que comer de todo, con moderación todo es bueno. Y más a mi edad, que ya toca disfrutar de la vida.

Esther Álvarez Herrero asegura que no existe varita mágica ni remedio milagroso para conseguir su forma física: "Sólo hay que ser constante". Como lo es ella, y desde hace mucho. A los diez años ya corría en el colegio Vital Aza, en el equipo Polideportivo de Lena. "Salgo a correr todos los días, pero no resulta un esfuerzo. Es lo que más me gusta hacer". Corre un mínimo de una hora al día si no está preparándose para un campeonato. Si hay una prueba cerca, la dedicación es mucho mayor.

"Tengo que compaginar entrenamientos y mi vida laboral", explica. Trabaja en la cafetería de la residencia de la Tenderina (Oviedo) y sus compañeras, afirma con una sonrisa, "son mis mayores fans". La llenaron de "amuletos" para que tuviera suerte en el campeonato mundial de Daegu. Y parece que funcionaron: además de campeona del mundo, batió un récord en su categoría. Y repitió éxito en Granollers, donde se subió al podio como campeona de España de media maratón (veteranos). "Este año estoy que me salgo", bromea.

No es nuevo, porque ya no tiene sitio en casa para colocar tantos premios. En su carrera deportiva figuran otros títulos, como campeona de Europa de Maratón en 2012, en Alemania; campeona de Europa de Cross en 2012, San Sebastián o campeona de España de 3.000 metros en Pista Cubierta, en 2007.

Reconoce que las mujeres deportistas lo tienen más difícil: "Debería de valorarse a cada uno por sus logros, sin importar su sexo". Se ha sentido discriminada en ocasiones y "para nosotras es más difícil acceder a determinadas ayudas o becas". Si algo la alivia es que "cada vez hay más presencia femenina en los maratones, en las carreras populares. Las mujeres estamos perdiendo la vergüenza".

Quitarse la vergüenza, motivarse y a correr. Pero, eso sí, la atleta lenense recomienda "prudencia". "Hay quien se pone a correr y se dice 'en dos meses maratón'. Y no es así", afirma. Para ser un buen "runner", y no arriesgarse, recomienda encarecidamente ir al médico antes de atarse los cordones y estirar: "Hay que tener en cuenta que vas a poner tu corazón a unas pulsaciones en las que normalmente no está", afirma. Ella ha bajado el ritmo tras su vuelta de Daegu, porque "el cuerpo tiene que recuperar", aunque volverá a correr en el campeonato de España. "Ganar no es lo que me motiva, sino mi lucha constante por ser mejor y el querer dar todo". Palabra de campeona.