La Fiscalía de Medio Ambiente investigará un vertedero ilegal en la Campa del Abeduriu

La Fiscalía de Medio Ambiente de Asturias ha abierto diligencias de investigación por un vertedero de materiales de construcción y residuos diversos que hay en el área recreativa de la Campa del Abeduriu, en las proximidades del Entrego, que había denunciado previamente la Coordinadora Ecoloxista d´Asturies.

Algunos de los vertidos en el entorno de la Campa del Abeduriu. | COORDINADORA ECOLOXISTA D'ASTURIES

Los ecologistas señalan que el vertedero "está en una zona de ocio de la naturaleza que se ha hecho con dinero publico, por lo que no parece normal su abandono". Es más, aseguran que se encuentra en una zona arbolada "con riesgo de incendio forestal", por lo que "infringe lo dispuesto en el Decreto 3769/1972, por el que se aprueba el Reglamento de Incendios Forestales y lo dispuesto en la Ley de Residuos".

La coordinadora da cuenta de que la gestión de los residuos es una competencia municipal, por lo que "resulta evidente que el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio no ha procedido al control del referido vertido, procediendo a la obligada retirada de los residuos y derivación de los mismos a un gestor autorizado". Todo ello, según los ecologistas, podría dar lugar a responsabilidades penales por omisión del deber de evitar el delito de incendio forestal al ser una zona boscosa la colindante, con el agravante que es una zona cercana a viviendas.

De momento, la entidad ha solicitado a las autoridades competentes que procedan a la retirada de los residuos y que se lleven a un gestor autorizado. "Que no hagan como otras veces que lo vuelvan a tirar en sitios no adecuados", apuntan. También quieren se sancione adecuadamente a los responsables, si es que se les puede identificar, "para que no sigan contaminando el concejo con sus peligrosos vertidos" y se investiguen los hechos denunciados y en el caso de encontrar las personas responsables, sean procesadas de acuerdo a la ley.