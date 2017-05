Los pescadores alertan de la muerte masiva de truchas en El Entrego

La Asociación de Pescadores y Amigos del Nalón ha denunciado que el pasado fin de semana se produjo, en la zona de El Entrego, una muerte masiva de las truchas del tramo comprendido entre el polígono de La Florida (entre Sotrondio y El Entrego) y el puente del centro comercial. La mayor parte de los animales encontrados son alevines del año pasado, con longitudes de entre 12 y 14 centímetros. Los hechos ya han sido denunciados ante la guardería y la Guardia Civil.

El presidente de Amigos del Nalón, Arturo Álvarez, denunció ayer que "no es la primera vez" que se producen muertes de truchas en el tramo del río Nalón que discurre entre Sotrondio hasta El Entrego. Los pescadores que entraron en el río este fin de semana alertaron al colectivo de que estaban encontrando muertas a las truchas de la zona, "que ya de por sí no eran abundantes, porque precisamente en esta área los cormoranes se han comido muchos peces". Estiman que hallaron al menos un centenar de truchas muertas, entre adultas y "los alevines de 12 a 14 centímetros", que formaban el grueso de los cadáveres. "Es un golpe duro", subrayó Arturo Álvarez, porque "era ya una zona machacada por el cormorán, y esto ya viene a rematarla". Indicó que "avisamos al Seprona", el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, "y se denunció". Álvarez añadió además que, en la zona urbana de San Martín, no es la primera vez que ocurren este tipo de hechos, y solicitó que se investigue si pudo haber algún tipo de vertido al río. Los Amigos del Nalón se encargan de repoblar, año a año, el río, desde la zona alta hasta prácticamente Oviedo.