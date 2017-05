David Moreno salva la Alcaldía en Aller tras fracasar el acuerdo entre PP e IU

A río revuelto, ganancia de pescadores. Salvo sorpresa o pactos insospechados, David Moreno seguirá siendo alcalde en Aller como no adscrito a ningún partido. La moción de censura que la oposición estaba barajando no ha llegado ni siquiera a presentarse, y no parece que tenga visos de hacerlo. Todo ello debido a la ruptura de conversaciones entre el grupo municipal del PP, primer partido de la oposición con cuatro concejales, e Izquierda Unida, que con tres ediles no ha aceptado las condiciones de los populares. La coalición anunció ayer que no apoyará un gobierno de Aller liderado por Juan Antonio del Peño, y tachó a su partido de "corrupto". Por su parte, el portavoz del PP aseguró que no contempla respaldar ninguna otra opción para la alcaldía que no sea la de su formación.

La apertura de juicio oral a David Moreno por el caso de las subvenciones al polideportivo de Moreda desató una tormenta política. Y el alcalde, pese a ser expulsado del PSOE, ha capeado el temporal, hasta el punto de que parece garantizarse terminar el mandato ante la falta de acuerdo entre PP e IU.

Los populares pusieron la pasada semana sobre la mesa de IU una propuesta para formar gobierno en Aller. En ella, especificaban que Juan Antonio del Peño sería el alcalde, mientras que ofrecían la vicealcaldía a IU. Además, en ese documento, se establecía un reparto "equitativo" de concejalías, mitad y mitad, y autonomía para manejar las áreas sin que la otra formación se inmiscuyese.

Y tras una semana, IU hacía ayer pública su decisión, tomada por "unanimidad por la asamblea local". "Damos por finalizado cualquier contacto con el PP que vaya encaminado a situar en la Alcaldía a su candidato", señalaba la formación en un comunicado a través de su portavoz Marián Iglesias. Los motivos, apuntaban, son que "IU no puede facilitar un gobierno en Aller de un partido corrupto a nivel nacional, que ha saqueado fondos públicos y es responsable de la pérdida de derechos y la privatización de la sanidad, educación o servicios sociales". Además, aseguraron que la propuesta del PP refleja que "quieren tener una Alcaldía y concejalías de ordeno y mando sin tener en cuenta a los demás partidos".

El portavoz del PP, Juan Antonio del Peño, se mostró sorprendido por la postura "radical" de IU, y aseguró que "nos consta que su postura no es unánime y que tienen afiliados que veían bien el acuerdo". Sobre un apoyo de su grupo a otra candidatura, Del Peño indicó que "no es una opción apoyar otra candidatura, ya que por democracia, nos corresponde a nosotros gobernar ya que somos el partido más votado".

Por su parte, la portavoz de Xente por Ayer, Patricia Díaz, mostró su preocupación "por la falta de diálogo por parte del PP, ya que aunque llevan semanas anunciando que promoverán una moción de censura, han renunciado reunirse de forma conjunta con el resto de formaciones y solo piensan en reparto de sillones con IU".