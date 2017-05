Caso pide al Principado que autorice la feria ganadera de este mes

Caso podría recuperar la feria ganadera del 9 de mayo después de que la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales retirase su permiso de celebración ante la baja asistencia de animales el pasado año. Esta decisión, que afecta a otros tres certámenes casinos, podría ser revocada por el Principado si el Ayuntamiento lograse que se incrementase la participación. El Consistorio ha realizado gestiones para conseguir el compromiso de los ganaderos para acudir a la feria y que no se deje de celebrar.



El alcalde de Caso, Tomás Cueria, aseguró que la solicitud ya ha sido trasladada al Principado. La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales aseguró días atrás que la denegación del permiso no era definitiva ya que si el Consistorio conseguía garantizar mayor participación de animales en las ferias se podría volver a autorizar. "Intentaremos salvar esta feria", indicó el regidor, que seguirá el mismo procedimiento con los otros tres certámenes que no se pueden celebrar en Caso este año.



La Consejería de Desarrollo Rural pide que haya un mínimo de diez animales y las cuatro ferias ganaderas que se quedaron sin permiso reunieron entre todas dieciocho. La feria ganadera de mayo en Campo de Caso reunió a siete caballos y la de Todos los Santos a tres. En Bezanes sólo acudieron ocho bovinos y en la cita ganadera de octubre no se inscribió ningún animal, según los datos facilitados por la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.



La resolución inicial fijaba que Caso se quedaría este año sólo con la feria ganadera de Caleao, que se celebra el 6 de septiembre, y el concurso de Campo de Caso, programado para el 8 de octubre. El Ayuntamiento, que había trasladado su queja por escrito al Principado, intentará recuperar todos los certámenes del municipio. Los otros cuatro concejos de la comarca acogerán ocho ferias durante este año.



Una veintena de ferias ganaderas están afectadas en la región por la retirada del permiso este año.