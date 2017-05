El PP de Morcín critica que no se pueda elegir el instituto en Oviedo

El grupo municipal del PP en Morcín denunció la situación de indefensión en la que se encuentran nueve familias del concejo, debido a la imposibilidad de elegir instituto para que sus hijos puedan estudiar el próximo curso académico. Los populares mantuvieron ayer un encuentro con el diputado del PP David Medina, quien se comprometió a llevar su caso hasta la Junta General del Principado a través de una proposición no de ley para la libertad de elección de centro.



Morcín no cuenta con centros de Secundaria, con lo que los jóvenes se ven obligados a acudir hasta Oviedo para continuar sus estudios. Hasta ahora, todos podían elegir el centro donde querían estudiar, pero la nueva planificación de la Consejería de Educación no se lo permite, asignándoles directamente el instituto. Una opción que sí tienen los estudiantes de Oviedo. "Es discriminatorio", señaló Medina, quien destacó que el problema original "radica en la mala planificación que ha realizado Educación, pero no sólo en este aspecto, también con los recortes de aulas en la concertada, que son lesivos para las Cuencas". El diputado explicó que el Principado "ha hecho una estimación errónea, con lo que a la hora de hacer las matrículas, se están produciendo desajustes".