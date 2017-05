EL PSOE afea a IU que en Mieres se hayan firmado ya este año 700 decretos

IU tildó el pasado miércoles de "leyenda urbana" la supuesta falta de transparencia y el "gobierno por decreto" que la oposición achaca al gobierno de Mieres. El PSOE quiso ayer replicar y lo hizo intentado argumentar las críticas: "No creo que se pueda decir que no se está gobernando por decreto cuando en lo que va de año el Alcalde ya ha firmado más de 700 decretos. Eso es algo que no se puede discutir. Como tampoco podrá negar IU que en los últimos años seis años el recuento es de muchos miles", señaló la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Gloria Muñoz. La edil también quiso poner ejemplos de falta de transparencia: "En enero pedimos las cuentas de la piscina municipal para poder valorar la gestión de la instalación y aún estamos esperando por ellas. Así todo. En su momento requerimos al gobierno para que nos facilitasen los pliegos de la nueva contratación de la perrera y al final tuvimos que esperar a que se publicasen. Si eso es transparencia, pues sí , son muy transparentes".



El PSOE entiende que Somos haya decidido llevar al Alcalde ante el juez por presuntas irregularidades en la gestión del servicio de ayuda a domicilio: "Ese no es nuestro estilo, pero lo cierto es que el gobierno local está tomando el pelo constantemente a la oposición". Para Gloria Muñoz IU actúa con las manos libres gracias a una estrategia premeditada: "No han querido aprobar un presupuesto en seis años porque así pueden actuar a sus anchas sin control y gobernando por decreto". Además, "al quitar competencias al Pleno todo lo hacen pasar por la Junta de Gobierno, donde están ellos solos, por lo que no nos enteramos de nada".



Los socialistas pidieron ayer a IU que, tras seis años en el gobierno, "dejen de hablar de la herencia recibido". "Ya no lo hace ni Rajoy". Muñoz acusa a los gestores municipales de no haber hecho nada en estos años: "Es cierto que la situación económica ha mejorado. Pero lo han conseguido a base de no hacer nada. Se han cargado la feria, han cerrado la Casa Duró, no han cubierto las bajas por jubilación en la plantilla, han clausurado el telecentro, prescindieron de la empresa de los cubos, no atienden el mantenimiento de los colegios, ni tienen presupuesto, ni convenio laboral ni plan general de ordenación urbana".