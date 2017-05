El tributo de cantantes asturianos a Víctor Manuel, plato fuerte de San Xuan

A menos de un mes para que el "barrenazu" del pistoletazo de salida a las fiestas de San Xuan en Mieres, ya se conocen los primeros detalles de unas patronales que apostarán por la tradición y la música asturiana. Prueba de ello es el concierto del día 24, que bajo el título "Queremos abrazarte tanto", homenajeará la trayectoria vital y musical de un mierense de pro, Víctor Manuel.



A punto de cumplir 70 años -los hará 15 días después del concierto-, el cantante mierense recibirá un cálido homenaje por parte de un gran elenco de músicos asturianos, que se completará con alguna sorpresa que aún no se ha querido desvelar. La idea, explicaron desde el Ayuntamiento, "es festejar con Víctor Manuel sus 70 años, ofrecerle un tributo a través de su carrera musical y hacerlo aquí, en su casa, con sus amigos, y durante la fiesta de San Xuan". Según ha podido saber este diario, ya hay algunos artistas que en principio estarán en la cita para poner voz a los temas de Víctor Manuel San José. Entre ellos, se encontrarían Nuberu, Marisa Valle Rosso o el polifacético Rodrigo Cuevas.



Este homenaje, que además servirá para cerrar las fiestas patronales mierenses, no será el único gran concierto de San Xuan 2017. Precisamente la madrugada anterior, y después de bailar la Danza Prima alrededor de la Foguera, los mierenses podrán disfrutar de otro gran recital. El parque de Jovellanos se vestirá de gala para recibir a Chenoa. La "extriunfita", que ahora participa en televisión tanto como colaboradora en el programa "Zappeando" como en el papel de juez en el formato de "Tu cara me suena", será la gran estrella musical que ponga el ritmo a la noche más larga del año. Además, tras su actuación, la concejalía de festejos que dirige Diana López Antuña, ha contratado una orquesta para que el baile dure hasta altas horas de la madrugada.



Las patronales mierenses arrancarán este año el 17 de junio, y se extenderán hasta el ya citado día 24, sábado. El programa, que el consistorio presentará más adelante, incluye música, deporte, tradición, teatro y juegos para todas las edades. Lo que por el momento se ha guardado bajo llave y se mantiene en secreto es la identidad del pregonero que dará el pistoletazo de salida a las fiestas.