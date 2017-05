Detectan casos de "El abecedario" en Mieres, un "juego" de maltrato entre niños

Atención al "juego" que se ha popularizado entre los jóvenes de Mieres. Es "El abecedario" (también conocido como "El abecedario del diablo") y sus reglas son sádicas: un niño tiene que recitar el abecedario y decir una palabra que empiece con cada letra, mientras otro le rasca en el dorso de las manos con las uñas. De la "a" a la "z", cada vez más rápido y cada vez más fuerte. Hay otra versión autoflagelante y con otros objetos, incluso tijeras. Produce unas heridas dolorosas, de entre tres y cinco centímetros, que tardan días en cicatrizar y pueden generar complicaciones. La Asociación Contra el Acoso Escolar de Asturias (Acae) pide a docentes, padres y madres que estén atentos para detectar estas marcas. La Policía Nacional no ha registrado ninguna denuncia, aunque conoce varios casos, y actúa de oficio en los centros para atajar el problema.



Ocurrió en Mieres, hace unos días. Una madre, que prefiere no revelar su identidad, vio que su hijo de ocho años tenía dos heridas en el dorso de sus manos. Heridas en carne viva. Tras mucho preguntarle, el pequeño confesó que se las había hecho "jugando al abecedario". Una amiga de esa mujer denunció lo ocurrido en Facebook a través de un escrito de carácter público, al que podían acceder todos los usuarios, y que ya ha sido eliminado. Ilustró la publicación con la foto de las manos del pequeño y aseguró que había "más niños afectados".



La Asociación Contra el Acoso Escolar de Asturias dio con la publicación y se puso en contacto con la autora, según explicó ayer la presidenta de la entidad, Encarna García. "Este niño es un alumno de un centro concertado de Mieres en el que se han dado más casos. No queremos generar alarma, nos hemos puesto en contacto con el colegio y estamos trabajando en coordinación con la Policía Nacional", señaló García. La presidenta de la Asociación Contra el Acoso afirma que las reglas de este "juego" siguen un patrón de maltrato: hay un niño o una niña que es "líder" y que elige a las "víctimas", que tienen que pasar por el "ritual del abecedario" para entrar a formar parte de un "club".



El colegio en el que se ha detectado este caso concreto ha activado su protocolo de actuación. Aunque, explican desde la dirección, "los hechos no tuvieron lugar en las instalaciones del centro, sino en el parque durante el fin de semana". Los responsables del colegio han mantenido reuniones con las familias de los pequeños y también con los alumnos que participaron en estas práctica, para frenar su popularización a través de la vida educativa y buscando su sensibilización para evitar estos comportamientos fuera de la escuela.



La Asociación Contra el Acoso Escolar considera que la "prevención" es el paso principal para evitar estos conflictos. Llama a la creación de programas que motiven a los escolares y potencien las relaciones entre iguales. Si las lesiones se producen, la entidad recomienda actuar con rotundidad: "Hay que llevar a los niños al centro de salud y, de ahí, a la Comisaría para denunciar lo ocurrido. No tenemos la certeza de que los niños accedan a practicar 'el abecedario' sin coacciones y es preciso abrir investigaciones tanto dentro como fuera de los centros escolares", afirmó ayer Encarna García.



No todos los padres reaccionan con la misma rotundidad. Según García, "hay padres que han respondido a este caso asegurando que son 'cosas de niños', pero nosotros creemos que hay un fondo más complicado en este tipo de prácticas y que pueden ser la semilla o un síntoma de los casos de bullying". Además, a nivel físico, las heridas pueden tener complicaciones. Especialmente, entre los niños y niñas que padecen diabetes u otras enfermedades que dificultan la cicatrización. Es por eso que llaman a vigilar las lesiones, "que los niños suelen intentar ocultar a los adultos para evitar preguntas y acusar a sus amigos". Otra variedad del juego de "El abecedario del diablo" consiste en causar las heridas en el costado.