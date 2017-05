El juez condena con una multa de 3.600 euros a los dueños de un burguer de El Entrego por coaccionar a la plantilla

El juzgado de lo Penal número 1 de Langreo condenó a los dos empresarios propietarios de la empresa Nalón Carcami, que explota el restaurante de la cadena Burger King en el centro comercial de El Entrego con una multa de 3.600 euros -1.800 euros para cada uno- por coaccionar a sus trabajadoras para que no votaran la lista de CC OO en las elecciones sindicales. Tres empleadas fueron despedidas después de que la central ganara los comicios, aunque tuvieron que ser readmitidas por sentencia judicial. El sindicato anunció ayer que la pena impuesta "es insuficiente" y anunció que recurrirá la sentencia.

La sentencia, que hizo pública CC OO a través de un comunicado "reconoce como hechos probados que los acusados, A. G. C. y F. M. G. G., sabedores de que iban a celebrarse elecciones sindicales el 12 de junio de 2015, llamaron el día antes a la encargada para que transmitiera a los trabajadores que el candidato de confianza de la empresa era la trabajadora que se presentaba por UGT y que, de no resultar elegida,' tomarían represalias', que ello supondía 'echar un pulso a la empresa', y que quien no estuviese de acuerdo con 'les coseses que se van a hacer' está libre de no ir a votar, conversación que la encargada hizo saber a los diez trabajadores del restaurante".

Esto ocurrió, tal y como expone la central, cuando los propietario conocieron que se había presentado otra candidatura por CC OO. La candidata de este sindicato fue telefoneada por la encargada, quien le dijo que si no salía elegida "habría represalias contra ella" y que, en caso contrario, "las represalias se dirigirían contra otras trabajadoras". Tras celebrarse las elecciones, CC OO obtuvo siete votos y UGT tres. Los propietarios y ahora condenados despidieron meses después a tres trabajadoras, aunque dos de ellos se declararon nulos y la otra logró un acuerdo en la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación.



Apelación

CC OO quiso subrayar ayer la "gravedad" de los hechos y, debido a que se consideran como "hechos probados" por el juez, el sindicato apelará la sentencia "pidiendo que sea más contundente y ejemplar para que no vuelvan a suceder los hechos relatados. En el juicio, la Fiscalía pedía dos años de cárcel para los empresarios por un delito contra los derechos de los trabajadores o, subsidiariamente, un delito de coacciones La central, que ejerció como acusación particular, solicitó tres años de cárcel por coacciones y amenazas

Los propietarios, por su parte, negaron que coaccionaran a la plantilla y afirmaron en el juicio que no interfirieron en las elecciones sindicales y que el bajo rendimiento causó los despidos.