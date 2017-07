El calor llena las piscinas

El calor aprieta y llama al chapuzón. Con un tiempo veraniego, centenares de personas acudieron ayer a las piscinas de Riaño, abiertas desde las doce de la mañana hasta las ocho de la tarde. Las instalaciones de la localidad abrieron el pasado 24 de junio, pero no fue hasta el día de ayer cuando se abarrotaron. Y es que como señaló uno de los trabajadores de mantenimiento, Matías Peral, natural de Sama, "las instalaciones llevan llenas de gente prácticamente tres días". ¨El resto de jornadas, la afluencia fue menor debido al mal tiempo", añadió.

Adultos, jóvenes, pero sobre todo niños disfrutaron de unos cuantos chapuzones para refrescarse y aliviar el calor. Algunos bañistas no pisaban las piscinas desde hacía bastante tiempo. "Hace cuarenta años que no vengo aquí, pero ya tocaba y más con este día. Así que he venido con una amiga y sus hijos", explicó Elena de Barros.

Mañana y tarde de diversión en familia, junto a los más peques de la casa. "Llevamos disfrutando todo el día en la piscina con el pequeño", señaló Mari Flor, una de las bañistas. Algo que no es de extrañar si, tras varios días de lluvia, las temperaturas se elevan alcanzando los 37 grados.

Los niños fueron protagonistas en la calurosa tarde de ayer. "Hay bastantes chavales, pero sobre todo familias que vienen con los niños a disfrutar del día", comentó uno de los socorristas, Jorge García. Él se estrena este verano en el puesto: "Llevo dos días aquí, pero todo va genial. Apenas hace una hora había cerca de 230 personas y ninguna incidencia", apuntó, desde su puesto de vigilancia. Y prosiguió: "Todos se comportan bastante bien. Los niños apenas chiscan, así que no molestan a los que toman el sol, y la gente hace uso correcto del gorro cuando se dispone a darse un chapuzón".

Las piscinas acogieron a centenares de personas durante tres jornadas calurosas. Una buena afluencia que todos esperan mantener a lo largo del verano. Aunque sólo será así si el tiempo lo permite y todos esperan que sea así.