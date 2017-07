El hipermercado de Ciaño es el único que quedará fuera de la operación de compra

La empresa langreana confirmó ayer algunos de los detalles de la oferta que presentó para hacerse con los economatos de Hunosa. En concreto, "El Arco" ha pujado por el 90 por ciento de los economatos -el mínimo establecido en los pliegos del concurso era del 75 por ciento-, es decir, once de los doce locales comerciales. Quedaría fuera el de Ciaño. En cuanto al empleo, fuentes de la compañía admiten que "es innegociable el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, así como también de la actividad". Respecto a la decisión de dejar fuera de la oferta el supermercado de Ciaño, la compañía langreana explicó sus razones. "Hay un motivo fundamental para nosotros y es que en ese distrito tenemos un establecimiento muy importante con un franquiciado, que opera de una manera muy buena en la plaza de abastos de Ciaño. Nos parecía una duplicidad insalvable. En otras localidades sí hay duplicidades, aunque se pueden complementar, pero no era el caso de Ciaño", indicaron desde la empresa. De lo que no hay duda es "del mantenimiento de todos los puestos de trabajo, incluidos los del economato que hemos dejado fuera de la oferta", que serían recolocados. El grupo el Arco, fundado en 1987 en Sama, opera a día de hoy con 103 tiendas en Asturias y Castilla y León. En concreto, las marcas con las que cuenta, y a la que se sumará "El economato", son "El arco", "La Quintana", "En su punto" y "Congelados Pingu". Además, también son los gestores de los centros mayoristas especializados en hostelería "Supercash".