Polémica en Morcín por la presencia de un circo con animales, que prevé actuar también en Riosa

La presencia de un circo con animales ha generado polémica en Morcín y Riosa. El primer Ayuntamiento había aprobado una moción para prohibir estos espectáculos, pero el anterior gobierno (PSOE) no plasmó el acuerdo en una ordenanza. El espectáculo tuvo ya dos pases en el concejo y hoy está previsto el tercero. La asociación animalista Anadel (Asociación Nacional Animales con Derechos y Libertad) afirma que los ayuntamientos pueden frenar estos espectáculos si los prohíben "por riesgo para la seguridad de los vecinos". Medida que Morcín descarta por "alarmista". En Riosa están valorando los permisos para decidir si dan licencia o no para su instalación en el concejo, previsto para la próxima semana.

El alcalde de Morcín, Mino García (IU), justificó la presencia del circo en el concejo, ante la que nada pudo hacer pese a estar "totalmente en contra". "Había una moción aprobada en el Pleno para que el entonces alcalde modificase la ordenanza para impedir la presencia de circos con animales en el municipio", señaló García, que agregó que "cuando nos llegó la petición para instalarse en Santa Eulalia y La Foz, vimos que no se había hecho nada". La propuesta fue llevada a Pleno por Somos Morcín, explicó la edil Tonia García, y estuvo respaldada por IU: "Lamentamos que esa moción no llegara a término", afirmó la concejala. El alcalde de IU asegura que estuvo buscando fórmulas para poder impedir la llegada del circo, pero finalmente no encontró "resquicio legal" al que aferrarse.

Sí hay una fórmula de impedir la presencia de estos espectáculos desde los ayuntamientos, afirmó Elena López, representante de Anadel. "El Ayuntamiento podría prohibirlo alegando que estos espectáculos suponen un riesgo para la ciudadanía", señaló. El circo, según su anuncio de espectáculos, viaja con camellos, llamas, búfalos, caballos y perros: "Son animales fuera de su hábitat que podrían escaparse, como ya ha ocurrido en alguna ocasión". Además, "no estamos seguros de que tengan las revisiones sanitarias actualizadas y están en contacto con niños y adultos".

Mino García considera que esta medida sería "alarmista". Eso sí, deja claro que "empezaremos a trabajar inmediatamente en la inclusión de la moción aprobada por el pleno en la ordenanza". De hecho, ha invitado a los miembros de Anadel a una reunión para conocer el procedimiento.

En Riosa, de momento, aún no está seguro el paso del circo. La alcaldesa, Ana Díaz, afirmó que "se están estudiando meticulosamente todos los documentos aportados por el circo antes de aprobar la licencia". No están prohibidos en el concejo, pero "no nos gustan los circos con animales".