Fomento licitará en otoño las obras para instalar la vía del soterramiento de Feve

El soterramiento de las vías de la antigua Feve a su paso por Langreo ya ve la luz al final del túnel. El compromiso del Gobierno central de invertir 20 millones para culminar el proyecto -anunciado por el propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA- fue recibido ayer con "alegría" por el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, y la Plataforma vecinal por el Soterramiento. El Principado acabará en septiembre la obra civil del falso túnel y las estaciones de Sama y La Felguera en septiembre y la intención de Fomento es licitar la obra de la denominada superestructura -instalación de las vías, catenaria y señalización- en otoño. Sólo quedaría pendiente la urbanización de los terrenos liberados por las vías.

En sus manifestaciones a este periódico, De la Serna que la inversión de más de 20 millones de euros prevista por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) permitirá concluir el soterramiento para su puesta en servicio. Los plazos se definirán en la reunión a tres bandas que se convocará antes de final de mes entre Gobierno, Principado y Ayuntamiento. En el encuentro mantenido entre las tres administraciones en mayo ya se planteó que esos trabajos podrían durar entre 14 y 18 meses, con lo que, sumando la tramitación técnica y administrativa, los trenes podrían estar circulando por el falso túnel a mediados de 2019.

Es así porque la pretensión del Adif es licitar las obras de la superestructura en otoño. Así se lo comunicó el presidente de la entidad, Juan Bravo, al alcalde de Langreo por vía telefónica. "No han explicado que tiene que hacer algunas modificaciones técnicas en el proyecto elaborado por el Principado, pero la idea es licitar en otoño", argumentó el regidor langreano, que también habló en las últimas horas con el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra. "A ambos les he agradecido la llamada y les he manifestado la alegría por tan excelente noticia. Para Langreo era inasumible y un auténtico disparate que tuviéramos el falso túnel acabado y no hubiera vías para que los trenes circularan por ahí; afortunadamente ha triunfado la razón. Lo contrario habría sido una verdadera aberración".

Jesús Sánchez destacó que la "unidad de partidos, sindicatos y sociedad civil ha sido clave" para desbloquear el soterramiento y tuvo palabra de elogio para la "gran labor" de la Plataforma por el Soterramiento. "Estaremos vigilantes para que los plazos se cumplan y para exigir que se acometa la urbanización, pero por ahora tenemos que felicitarnos porque esta inversión es una gran noticia para Langreo".

Vicente Gutiérrez Solís, miembro de la Plataforma por el Soterramiento y presidente de la Federación de Vecinos de Langreo, también manifestó su satisfacción. "Es una noticia gratificante porque hablamos de un proyecto que estaba enquistado y que necesitaba una solución. Creo que la movilización y la presión ciudadana ha sido fundamental", remarcó.

Por su parte, el presidente del PP de Langreo, Rafael Alonso, manifestó que el anuncio de Fomento es "una muestra evidente del compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy con Langreo y Asturias. Pese a que no tenía la obligación de hacerlo, el Ejecutivo central ha actuado de manera responsable y con altura de mirar para dar una solución a los ciudadanos, frente a la ineficacia y la parálisis en la que sumió a la obra el Gobierno regional".