Detienen a un implicado en el tiroteo de Langreo y sigue la búsqueda de otros dos

La Policía detuvo ayer a uno de los implicados en el tiroteo del domingo por la mañana en La Felguera. Se trata de una de las tres personas que finalmente parecen estar implicadas en la refriega que acabó con un hombre de 47 años herido con tres balazos en las piernas. Son un padre y sus dos hijos, uno de los cuales sería el que está arrestado. Se sospecha que el autor material de los disparos es el hijo que sigue huido con el padre. La Policía Nacional confirmó ayer que se está colaborando con otras comisarías de Asturias y de fuera de la región para tratar de detener a los otros dos sospechosos.

La película de los hechos además empieza a clarificarse. Los tres implicados, según apuntan fuentes de la investigación, pasaron por el barrio de El Puente, donde pudieron incluso pegar algún tiro al aire. Se dirigieron luego al barrio de La Pomar, hasta el pub en el que se encontraba a la víctima. Fueron a por él directamente, como si de un ajuste de cuentas se tratase y con el que podrían haber tenido una discusión previa, y le propinaron una paliza que se remató con los tres disparos en las piernas. Lo que no está claro es el motivo, si bien se apunta a que uno de los sospechosos había estado previamente en el bar, donde habría tenido ya un problema con la víctima. "Se está investigando, hay que tomar testimonio al detenido", apuntaron portavoces de la Policía. El arresto se produjo en el propio distrito langreano de La Felguera.

Lo que sí parece claro es que la persona detenida no fue la autora material de los disparos. A última hora de ayer el padre y el hijo que presuntamente disparó no habían sido aún localizados por la policía. Desde la investigación se indicó que se trata de personas de etnia gitana, que pueden tener una amplia red de contactos de conocidos y familiares. Por este motivo, y al estar identificados, se ha pasado el aviso a todas las comisarías de Asturias y se ha solicitado colaboración fuera de la región, ya que es posible que ambos no estén ya en el Principado. La Policía subrayó que "se ha comunicado a todas las comisarías, también a nivel nacional".

Los hechos ocurrieron sobre las 6.30 de la mañana del domingo, en un bar de la calle Círculo Popular de La Felguera. La Policía Nacional no tuvo conocimiento de lo ocurrido hasta veinte minutos más tarde, cuando los médicos de Urgencias del Hospital Valle del Nalón dieron parte de que estaban atendiendo a un herido de bala. El hombre había sido trasladado al centro por unos amigos. Fue operado y está fuera de peligro.