La jira más joven cierra las fiestas de Sotrondio

Las fiestas patronales de Sotrondio finalizaron ayer con la jira más joven en el parque de El Florán. Los adolescentes fueron los protagonistas de la tarde donde no faltaron el barro, el calimocho y el chapuzón en el río.

En esta edición, la afluencia de asistentes no fue la esperada. "Este año no hubo gran cantidad de gente. Ahora prácticamnente son los jóvenes quienes vienen a la jira a beber y si no beben no se divierten", comentó Pilar García, desde el muro del paseo del parque. "Mis nietos no están aquí, pero si estuvieran no me gustaría verlos", añadió para lamentar que "se está perdiendo todo".

Al igual que García, otras personas coincidieron en que este año la juventud ha destacado y que la tradición ya no es la que era. "Es la primera vez que venimos a la jira gracias a la Pizzería Les Caroles. Veo que hay demasiados jóvenes", declaró Eli Dacosta, quien reconoció que, pese a la poca gente, la celebración está bien para pasar un buen rato.

"Echo de menos en un día como este la tradicional merienda en la jira. Es una pena que se haya perdido el estilo", manifestó. Eli Dacosta no se resignó: "Luego los de nuestro grupo haremos la cena en la pizzería".

Menos grupos de los esperados se dieron cita ayer en el parque de El Florán, donde la indumentaria predominante entre los jóvenes protagonistas fueron las camisetas rosa claro con la leyenda 'Qué facemos hoy' a la espalda.

Marcos Vaz declaró con satisfacción: "En la jira, somos más los jóvenes que los adultos, pero todo ha transcurrido con normalidad". Además, los de la peña del 'Qué facemos hoy' "no participamos en peleas", bromeó.

Al final de la tarde la zona fue quedando cada vez más despejada de público. La jira dio paso a la fiesta de la espuma en la estación de Feve. A las once de la noche, la orquesta Costa Oeste amenizó la última velada y los fuegos artificiales pusieron un brillante cierre a las fiestas.